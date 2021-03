México solicita a EU «compartir» vacunas de AstraZeneca contra el COVID-19

«Actualmente, Estados Unidos no está en condiciones de compartir dosis, pero ya se ha comprometido a hacerlo una vez que el problema del suministro se resuelva», dijo la fuente a la agencia, quien solicitó el anonimato por no estar autorizada a declarar.

Delgado, quien encabeza el esfuerzo diplomático de México para conseguir suministros de vacunas, comentó que Estados Unidos no ha dicho si cumpliría con la solicitud para las dosis de AstraZeneca y otras, que, según dijo, incluían a Moderna y Novavax. Un funcionario estadounidense, sin embargo, aseguró que la administración de Biden no han aceptado préstamos o distribuciones de la vacuna de AstraZeneca.

