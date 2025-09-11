Marina del Pilar destaca avances en reducción de homicidios en Baja California

Destacó además el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Con el propósito de fortalecer lazos con la sociedad organizada y compartir los avances y estrategias en materia de seguridad, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda participó en la sesión ordinaria del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California.



Destacó que la entidad registra una disminución del 41.2% en los homicidios dolosos diarios en comparación con septiembre de 2024, resultado de la coordinación con la federación y los municipios en acciones de prevención, inteligencia y combate frontal a la delincuencia.



También se abordó la estrategia estatal contra la extorsión. La gobernadora subrayó que, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se han desarticulado once células criminales y detenido a 37 personas vinculadas con este ilícito, lo que ha permitido devolver tranquilidad a comunidades como el Mercado de Abastos de Tijuana y zonas comerciales de Ensenada.



La gobernadora indicó que esta estrategia forma parte del esfuerzo federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con quienes se mantiene una coordinación permanente.



Destacó además el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, cuya participación ha permitido fortalecer los operativos en la frontera y en los municipios con mayor incidencia delictiva.



El presidente del Consejo Ciudadano, Roberto Quijano Sosa, presentó información derivada de estudios realizados por el organismo sobre presupuestos y programas de prevención, mismos que servirán como base para enriquecer la coordinación interinstitucional.



Finalmente, se sostuvo un diálogo abierto entre la gobernadora, las y los integrantes del Consejo, el secretario de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado, reafirmando la importancia de la colaboración integral entre autoridades y ciudadanía para hacer frente a los desafíos en materia de seguridad pública.