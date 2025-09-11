Cae 1.26% la matrícula de estudiantes en México: SEP

Señalaron que se registró una baja importante en el total de estudiantes inscritos en el sistema educativo de México.

Reporta el sistema educativo nacional cambios en sus principales indicadores durante el ciclo escolar 2024-2025, que finalizó el pasado julio.



Y es que destacaron la caída en el total de alumnos inscritos en las escuelas mexicanas, que pasó de 34.8 millones de inscritos a 34.4 millones, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Esto implicó una reducción de 1.26% en comparación con el ciclo escolar previo.



Mencionaron que la reducción en el total de niños y adolescentes matriculados en las escuelas se dio principalmente en la educación pública, que pasó de 29.2 millones de estudiantes a solo 28.8 millones en este periodo.



En contraste, en las instituciones privadas sí se logró un aumento de inscripciones, pasando de 5.5 millones a 5.6 millones de estudiantes.



La caída de matrícula se registró específicamente en educación inicial, preescolar y primaria.