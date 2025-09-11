EL SUICIDIO ES LA TERCERA CAUSA DE MUERTE EN JÓVENES EN MÉXICO: INEGI

Entre las detonantes se encuentran la pérdida de un ser querido, bullying o acoso, discriminación, rechazo u hostilidad por identidad de género u orientación sexual, racismo, violencia, preocupación e inseguridad.

Durante 2022, el suicidio fue la tercera causa de muerte en México entre los jóvenes de 15 a 24 años de edad, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y el Inegi, además de estar entre las principales causas de fallecimiento en otras edades.



A pesar de que se registró una reducción en la tasa de incidencia de suicidio, que pasó de 6.6 por cada 100 mil habitantes, en 2021, a 6.4 en 2022, desde 2017 la tendencia ha sido a la alza.



Durante 2024, el suicidio fue la tercera causa de fallecimiento entre la población de 15 a 24 años de edad, con 2 mil seis casos; la cuarta causa entre menores de 10 a 14 años, con 232, y la quinta causa entre jóvenes de 24 a 34 años, con 2 mil 271, siendo este último sector el más afectado, de acuerdo con datos del INEGI.



De acuerdo a la estadística de defunciones registradas, el año pasado se contabilizaron 8 mil 237 suicidios. De estos, mil 529 (18.6 %) corresponden a mujeres y 6 mil 705 (81.4%) a hombres.



Y es que el informe señala que entre las causas que pueden llevar al suicidio se encuentran la pérdida de un ser querido, bullying o acoso, discriminación, rechazo u hostilidad por identidad de género u orientación sexual, racismo, violencia, preocupación e inseguridad.



Ha señalado la organización Healthy Children que cuando los signos de problemas de salud mental duran semanas, no se puede asumir que es solo un estado de ánimo pasajero: “Los estudios muestran que 9 de cada 10 adolescentes que se quitaron la vida tenían problemas de salud mental como la ansiedad”.



Los especialistas de esa organización recomiendan los padres de familia y a cualquier persona estar atentos a cambios importantes en los patrones de sueño, el apetito y las actividades sociales de su hijo.



Sin embargo, si una persona se autolesiona o siente que corre el riesgo de intentar suicidarse, hay que recurrir a ayuda de profesionales de la salud.



La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha señalado que la muerte por suicidio alcanza aproximadamente 803 mil fallecimientos cada año.



En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que tendrá lugar el próximo 10 de septiembre, Diana Tejadilla, responsable del Programa Nacional para la Prevención de Suicidio, informó que a través de las brigadas comunitarias de salud mental se ha capacitado a más de 13 mil profesionales de la salud en el manejo del comportamiento suicida y se han brindado 39 mil atenciones en la materia en el sector salud a nivel nacional.