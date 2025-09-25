Refuerza “Mercado de Trueque” su alianza con ECOCE en CDMX

-Colocarán camiones y contenedores para el acopio, clasificando residuos reciclables y elaborando reportes ambientales que documenten los beneficios de cada jornada

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México y ECOCE anuncian compromisos conjuntos para fortalecer el programa “Mercado de Trueque”, un espacio pionero que fomenta la cultura del reciclaje, evitando que miles de toneladas de residuos lleguen a los rellenos sanitarios y promoviendo la responsabilidad ambiental entre la ciudadanía.

El propósito del programa “Mercado de Trueque” es fomentar la cultura del reciclaje y reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos, es por eso la invitación está abierta a la ciudadanía para que entreguen los materiales reciclables de manera ordenada y responsable.

Más allá de los beneficios directos, esta iniciativa busca impedir que los residuos terminen en rellenos sanitarios, tiraderos, alcantarillas o ecosistemas como mares y ríos, donde generan graves problemas ambientales que afectan al suelo, al agua y al aire.

La SEDEMA y ECOCE establecieron lineamientos claros para la recepción, recolección, transporte y trazabilidad de los residuos sólidos urbanos, asegurando que sean enviados a plantas de reciclaje bajo un estricto cumplimiento de normas y leyes ambientales.

Este convenio incorpora objetivos en materia de economía circular y educación ambiental en coordinación con la industria y las autoridades.

Jorge Terrazas, director general de ECOCE, destacó que “El «Mercado de Trueque» es mucho más que un programa de acopio: es un punto de encuentro entre la ciudadanía, la educación y la sostenibilidad.

Como parte de sus compromisos, ECOCE apoyará a la SEDEMA en la organización de las ediciones del “Mercado de Trueque” en diversas alcaldías de la capital, colocando camiones y contenedores para el acopio, clasificando residuos reciclables y elaborando reportes ambientales que documenten los beneficios de cada jornada.

La Lic. Julia Álvarez Icaza, secretaria del Medio Ambiente señaló que “Estas alianzas son claves para seguir fortaleciendo el “Mercado de Trueque”. Además, reforzará el componente educativo con actividades de sensibilización, orientación y difusión para la población asistente, consolidando una cultura ambiental incluyente y participativa.

Este programa no solo impulsa prácticas sostenibles y de economía circular, sino que también convierte la participación ciudadana en un acto de corresponsabilidad ambiental, generando beneficios tangibles para la ciudad y sus habitantes.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

