Inicia en Zinacantepec el Festival del Día de Muertos “TZINACTLÁN 2025”

Manuel Vilchis señaló que se espera una derrama de 2.5 mdp por las festividades del Día de Muertos.

Ante más de 10 mil visitantes y una derrama económica superior a los 2.5 millones de pesos, la Feria del Alfeñique de Zinacantepec, Festival del Día de Muertos “TZINACTLÁN 2025 busca consolidarse como una de las celebraciones más importantes de la temporada de Día de Muertos, al tiempo que preserva una tradición que ha pasado de generación en generación entre las familias artesanas del municipio.



Así lo señaló el presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, quién destacó que esta edición de la feria permanecerá abierta hasta el 2 de noviembre, periodo durante el cual se espera un flujo constante de visitantes que podrán disfrutar de una amplia variedad de dulces típicos, figuras de azúcar, calaveras y otras expresiones artesanales elaboradas con alfeñique.



Vilchis Viveros explicó que la feria se desarrollará en paralelo con la cuarta edición de la Feria de la Papa, programada para el 19 de octubre, lo que permitirá reforzar la actividad comercial y turística en la cabecera municipal.



Resaltó que los alfeniqueros de Zinacantepec son los mismos que elaboran parte de los dulces vendidos en la tradicional Feria del Alfeñique de Toluca, ya que durante años han maquilado productos para los comerciantes de la capital mexiquense.



Subrayó que en Zinacantepec existen familias que desde hace décadas se han dedicado exclusivamente a la elaboración del alfeñique, una labor que representa no solo un oficio, sino una herencia cultural viva que distingue al municipio.



También enfatizó que, al igual que en años anteriores, no se cobra ninguna cuota a los artesanos participantes, ya que el objetivo de la feria es fortalecer la economía local y brindar un espacio digno para que los productores vendan directamente su trabajo.



Vilchis Viveros, señaló que con esta edición, Zinacantepec reafirma su vocación artesanal y gastronómica al unir dos de sus tradiciones más emblemáticas: el Alfeñique y la Papa.



Ambas ferias, dijo, se complementan para ofrecer una experiencia cultural, turística y económica que fortalece el arraigo de la población y proyecta la riqueza del municipio más allá de sus fronteras.