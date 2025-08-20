Metepec se consolida como polo de inversión en zona centro del Edoméx: Fernando Flores

Además resaltó la importancia de fortalecer las iniciativas locales de vecinos y vecinas valientes e innovadores.

En el municipio de Metepec se llevó a cabo la clausura de la cuarta generación de la Escuela de Negocios, la primera en modalidad mixta, que estuvo encabezada por el presidente Fernando Flores Fernández, quien reconoció el el esfuerzo de los 88 graduados —67 mujeres y 21 hombres— que ya operan diversos modelos de actividades económicas.



Durante su discurso, Flores Fernandez selañó que en los últimos tres años, el municipio de Metepec ha registrado un crecimiento notable en el emprendedurismo, resultado de políticas de apoyo y acompañamiento impulsadas por su gobierno y que gracias a este esfuerzo conjunto se ha podido generar un desarrollo económico con impacto directo en las familias.



Flores Fernández subrayó que Metepec se ha consolidado como un polo de inversión en la zona centro del Estado de México, destacando la implementación de acciones de mejora regulatoria, transparencia y cero corrupción, con el objetivo de facilitar la llegada de empresas, principalmente del sector servicios.



Además resaltó la importancia de fortalecer las iniciativas locales de vecinos y vecinas valientes e innovadores que buscan mejorar sus finanzas personales y colectivas.



Durante su discursó también rememoró que la Escuela de Negocios nació con un enfoque de igualdad de género, dado el interés mayoritario de las mujeres en participar; pero gracias al enorme éxito obtenido, hombres también se han incorporado al esquema productivo, beneficiándose del acompañamiento especializado y constante del ayuntamiento hasta la consolidación de sus proyectos.



Anunció que ya se prepara la quinta generación de la Escuela de Negocios, por lo que se mantiene abierta la convocatoria para que las y los interesados se inscriban de manera gratuita en la Dirección de Igualdad de Género, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal.



Comentó que los egresados podrán participar en la siguiente etapa de emprendimiento denominada “El Tanque de Barro”, un espacio donde tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos ante un panel de expertos y empresarios.



Los ganadores podrán recibir apoyos que van desde capital de financiamiento hasta alianzas estratégicas y otros beneficios relevantes. Los registros estarán abiertos hasta el próximo viernes en la Dirección de Igualdad de Género, donde se proporcionarán los detalles del proceso.