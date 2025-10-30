EN MÉXICO EL DÍA DE MUERTOS ES TODOS LOS DÍAS

-La violencia sigue desbordada: homicidios, desapariciones y crimen organizado no dan tregua.

A pesar de los esfuerzos institucionales por contener la violencia, México continúa enfrentando una crisis persistente en materia de seguridad. Los datos más recientes revelan que las muertes violentas, los ataques del crimen organizado y las desapariciones siguen afectando a miles de familias en todo el país.



En México, la violencia no cesa: homicidios, desapariciones y crimen organizado siguen marcando el pulso nacional



Durante 2024, se registraron 33,241 homicidios en México, según cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto representa una tasa de 25.6 homicidios por cada 100 mil habitantes, con una marcada diferencia entre géneros: 46.0 en hombres y 5.6 en mujeres. El 71.8% de estos crímenes fueron cometidos con arma de fuego.



Durante los primeros siete meses de 2025, se cometieron 7,608 asesinatos en los siete estados con mayor incidencia criminal, lo que representa 781 muertes más que en el mismo periodo de 2024.



Las entidades con mayor incremento en homicidios son: Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Baja California, Zacatecas y Michoacán. Estas entidades concentran el mayor número de muertes violentas, muchas de ellas vinculadas al crimen organizado y disputas territoriales.



De enero a julio de 2025, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reportó 1,227 nuevas desapariciones. Aunque los homicidios muestran una leve tendencia a la baja, los delitos asociados —como desapariciones forzadas— han aumentado, generando un subregistro de la violencia letal. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la gran mayoría de las desapariciones están vinculadas al crimen organizado, descartando que se trate de una práctica sistemática del Estado.



La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el INEGI, indica que 63% de la población adulta considera inseguro vivir en su ciudad. Las mujeres reportan una percepción más alta (68.2%) que los hombres (56.7%). Las ciudades con mayor percepción de inseguridad son Culiacán (88.3%), Irapuato (88.2%) y Chilpancingo (86.3%).



El reporte cuatrimestral de México Evalúa señala que delitos como extorsión, narcomenudeo, secuestro y robo siguen mostrando tendencias preocupantes en varias entidades. La violencia vinculada al crimen organizado mantiene focos rojos en estados como Guanajuato, Guerrero y Zacatecas.