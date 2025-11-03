“NO HABRÁ MUNDIAL DE FUTBOL 2026 SI NO ATIENDEN DEMANDAS”: CNTE

La coordinadora amenazó con realizar marchas, bloqueos carreteros y liberación de casetas de peaje en distintos estados del país.

Durante este fin de semana la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un nuevo paro nacional de 48 horas para los próximos 13 y 14 de noviembre, sumado a una serie de movilizaciones que incluyen un cerco a Palacio Nacional, una marcha hacia el Congreso de la Unión y un plantón permanente frente a San Lázaro.



La CNTE lanzó una advertencia al Gobierno federal: si no se resuelven sus demandas, “no habrá Mundial de Futbol 2026”.



Y es que en la minuta más reciente de la Asamblea Nacional Representativa (ANR), realizada el 25 de octubre en Oaxaca, el magisterio determinó manifestarse el 13 de noviembre en el marco de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.



Se puede leer en ella: “Se acuerda cercar Palacio Nacional para manifestarse en el marco de la conferencia mañanera de la Presidenta para el día 13 de noviembre de 2025 y partir en marcha rumbo al Congreso de la Unión, e instalar el plantón permanente en el marco del paro nacional de 48 horas”.



De acuerdo a lo señalado este recorrido partirá del recinto presidencial y culminará en San Lázaro, donde los maestros instalarán un plantón como parte de las protestas.



Y es que la CNTE exige la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la llamada Ley Usicamm (Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros), que, según el magisterio, ha generado mucho daño a los profesores y al sistema educativo, dejando escuelas sin docentes y a profesores sin empleo.



También demandan incrementar el presupuesto para educación, salud y seguridad social, así como la reinstalación de las mesas tripartitas con el Gobierno federal para retomar el diálogo con la presidenta Sheinbaum.



La CNTE adelantó que las movilizaciones se replicarán en distintos estados del país, con marchas, bloqueos carreteros y liberación de casetas de peaje en diversos puntos.



El magisterio realizó el mes pasado un paro de 24 horas con participación en 11 entidades, pero tras no lograr avances en sus peticiones, decidió escalar sus acciones con un paro de dos días.



La CNTE emplazó al Estado a atender sus demandas o de lo contrario no habrá Mundial de Futbol 2026”; esta advertencia forma parte de su estrategia de presión nacional, que busca visibilizar la inconformidad del gremio antes del evento deportivo.



Sin embargo el movimiento también evalúa un tercer paro nacional de 72 horas si el gobierno no ofrece soluciones, el cual sería planificado en las próximas semanas.



Ya han acordado los maestros disidentes de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Veracruz, Estado de México y Comarca Lagunera, entre otros, su participación el 15 de noviembre en la capital del país en un nuevo encuentro de la Conferencia de las Resistencias, que agrupa a diversos sindicatos y colectivos sociales.



La próxima ANR se realizará el 22 de noviembre en la sede nacional de la CNTE. En diciembre, la organización conmemorará su 46 aniversario en Morelia, Michoacán, donde presentará un balance de su lucha por la defensa de la escuela pública.