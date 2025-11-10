Presenta Quintana Roo primera traducción de la Cartilla de Derechos de las Mujeres al idioma maya

-El estado se convierte en el primero del país en poner al alcance de las mujeres indígenas una herramienta en su lengua materna para ejercer y defender sus derechos

En un hecho histórico, la gobernadora Mara Lezama anunció la traducción de la Cartilla de Derechos de las Mujeres al idioma maya, convirtiéndose Quintana Roo en el primer estado del país en realizar esta acción que representa un acto de justicia social y reconocimiento hacia las mujeres indígenas de las comunidades mayas.



La gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que este logro simboliza un paso firme hacia la igualdad sustantiva y la inclusión.



“Estamos haciendo historia. Por primera vez, los derechos de las mujeres están escritos y hablados en la lengua que aprendieron de sus madres, conservada por sus abuelas y que heredarán sus hijas”, expresó.



La Gobernadora subrayó que este avance se enmarca en la visión humanista y feminista del gobierno de la República, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha colocado la justicia social para las mujeres en el centro de las políticas públicas durante 2025, declarado como el Año de la Mujer Indígena en México.



“Esta es la verdadera transformación que impulsa nuestra presidenta. Con hechos concretos seguimos construyendo un país más justo e igualitario”, afirmó.



La titular de la Secretaría de las Mujeres de Quintana Roo (SEMUJERES), Esther Burgos, sostuvo que la traducción constituye una herramienta fundamental para acercar a las comunidades mayahablantes información clara sobre sus derechos, lo que permitirá fortalecer su acceso a la justicia y promover una participación más plena en la vida comunitaria.



El proyecto fue resultado del trabajo coordinado entre SEMUJERES y la Universidad Intercultural Maya, donde especialistas en lengua y cultura maya realizaron la traducción en tan solo dos meses, tras un proceso de consulta con mujeres de distintos municipios para asegurar que cada palabra mantuviera su sentido y valor cultural.



Con la versión en maya, las mujeres mayahablantes podrán acceder a una herramienta que les permitirá conocer y ejercer sus derechos sin barreras lingüísticas.



La Gobernadora reiteró que su gobierno humanista, con corazón feminista, trabaja cada día para eliminar obstáculos que impiden el acceso de las mujeres a la justicia y la igualdad.