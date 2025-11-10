CONOCER LA REALIDAD; PARA APRENDER A DARNOS VIDA, QUE SEA DIGNA Y CREATIVA

Por: Víctor Corcoba Herrero
“Deberíamos ser más corazón que coraza, lo que facilitaría realmente el encuentro y no el encontronazo, porque uno tiene que saber que existe para poder asistir”.

Ningún saber, por mucho conocimiento que vierta, debe caminar solo y sentirse autosuficiente. No hay avance sin comunión con la pluralidad de los saberes; que es, en realidad, lo que contribuye al conocimiento de una naciente erudición universal. Sin duda, el edificio humano debe comenzar por reconstruirse humanamente, promoviendo la decencia y el desarrollo integral de todo ser humano. En efecto, la ciudadanía tiene que ganar confianza, si quiere hacer frente a los retos del futuro, haciendo hincapié en el uso responsable de la sapiencia para el beneficio colectivo; y, en particular, para la erradicación de la pobreza. Al fin y al cabo, lo substancial es bajarse de los pedestales y compartir anhelos en un mundo en continua sucesión de oportunidades para sobrevivir.

Indudablemente, será vigoroso hacer comunidad a la hora de promover el estudio y la difusión de información sobre los vínculos entre el progreso científico/tecnológico y el mantenimiento de la conciliación y la seguridad. Nadie me negará, que es un hecho la rápida transformación de los últimos años, ofreciendo nuevas oportunidades para la experimentación social y económica, pero en la que también se corre el riesgo de exacerbar las desigualdades sociales, al menos que se establezcan ciertas garantías. De ahí, la importancia de comprometernos a trabajar honestamente, sabiendo que cuando se infunde en todos la certeza de hacerlo con honradez, no solo se halla la verdad, también se encuentran las satisfacciones combinadas de mejorar la savia que nos ha sido dada.

Conocer los diversos contextos en los que nos movemos es vital; máxime en un momento en el que la inteligencia artificial, en rápida evolución desde el siglo XX, ha variado diversos aspectos de nuestro cosmos. Desde la robótica y la comprensión del lenguaje hasta el análisis predictivo y la modelización climática, esta rama de la informática que se centra en el desarrollo de sistemas informáticos, mejora las actividades de investigación y acelera la innovación en todas las disciplinas. Ahora bien, también acumula riesgos éticos que deben ser justamente tramitados. De lo contrario, esta tecnología acabará siendo manipulada para beneficio personal o corporativo de los poderosos. Tanto es así, qué expertos en derechos humanos alertan sobre la privatización de la guerra y la seguridad.

Por tanto, los avances serán humanos en la medida que socialmente nos injerten vigor a todas las personas, sin exclusiones de ningún tipo. No olvidemos jamás, que somos seres pensantes en relación, y que los avances también pueden ser un retroceso y convertirnos en esclavos de nuestro propio invento, puesto que la inteligencia artificial puede conducir a un aislamiento perjudicial. Quizás tengamos que ser más poetas en guardia que nunca. Pensemos que, el cambio de época va con nosotros, lo que nos demanda espacio para la reflexión, puesto que no es fácil buscar la luz del mañana con la luz del hoy. En consecuencia, tal vez deberíamos ser más corazón que coraza, lo que facilitaría realmente el encuentro y no el encontronazo, porque uno tiene que saber que existe para poder asistir.

No obstante, resulta preocupante que el enfoque utilitario e interesado, continúe subordinándolo todo a los beneficios, dañando el sostenimiento viviente y la dignidad humana, ignorando al mismo tiempo las necesidades de las poblaciones más indigentes que, por lo general, son las menos equipadas por la investigación ilustrada, lo que debe comprometernos profundamente a estar al servicio de una nueva cultura, la del amor de amar amor, con aportaciones serias documentadas, redefiniendo el paradigma científico, a través de la transparencia en la acción, la ética como fundamento de estética humanística, con apertura a la ciencia y la participación inclusiva; y, todo ello, como motor de sostenibilidad y de saludable concordia entre análogos. ¡La paz, por si misma, ya es vida!

PRESENTA SHEINBAUM LOS EJES DEL PLAN MICHOACÁN POR LA PAZ Y LA JUSTICIA

10 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-En 2026 se destinarán 37 mil 450 mdp en becas y programas para el Bienestar en beneficio de 1.5 millones de michoacanas …

Senadores promueven el día nacional de adopción responsable de seres sintientes

10 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-La iniciativa reconoce a asociaciones que, sin fines de lucro y con recursos limitados, salvan, rehabilitan y dan hogar a miles de …

Presenta Quintana Roo primera traducción de la Cartilla de Derechos de las Mujeres al idioma maya

10 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-El estado se convierte en el primero del país en poner al alcance de las mujeres indígenas una herramienta en su lengua …

Clara Brugada se reúne con el gobernador de New Jersey con el objetivo de hermanar a ambos pueblos

10 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-Brugada Molina destacó la política migratoria implementada por Murphy en el estado de Nueva Jersey, la cual está enfocada a la protección …

Rojo de la Vega inicia gira de rendición de cuentas “Cuauhtémoc late como nunca”

10 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-Anunció una iniciativa para revisar el esquema de distribución presupuestal a las alcaldías de la Ciudad de México. Luego de rendir su …

Propone Delfina Gómez sancionar el acoso desde la primera denuncia y aumentar sus penas

10 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Esta reforma se presenta en respaldo al Plan Integral Contra el Abuso Sexual anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum. En una acción …

Recibe San Mateo Atenco el premio ALMA 2025 por el programa “Seguro Sí”

10 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Muñiz Neyra lo dio a conocer mediante sus redes sociales, en donde agradeció el reconocimiento. La presidenta municipal de San Mateo Atenco, …

Refuerza GEM acciones contra cáncer de mama durante octubre

10 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Durante el “Mes Rosa”, el ISSEMYM organizó foros, pláticas, caminatas e iluminó edificios públicos, además especialistas fortalecieron la cultura de prevención y …

UAEMéx presenta modelo educativo para gestión 2025–2029

10 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Durante el evento reconoció con Nota Laudatoria 2025 a académicas y académicos de la UAEMéx. La rectora Martha Patricia Zarza Delgado encabezó …

Isaac Montoya se ubica con alta aprobación ciudadana: MITOFSKY

10 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-En el 5.º bimestre del 2025, el alcalde de Naucalpan se ubicó en el top 10 de 150 alcaldes de México con …

Fernando Flores cumple compromisos con San Sebastián y San Lucas, en Metepec

10 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

El presidente entregó retroexcavadora para servicios comunitarios; además de donar uniformes a 900 futbolistas locales El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores …

Inicia Manuel Vilchis trabajos de pavimentación en San Lorenzo Cuauhtenco

10 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Reiteró que su administración continuará supervisando el avance de las obras para garantizar que se cumplan los estándares de calidad y los …

Ben Griffin se corona en El Cardonal e impone récord

10 noviembre, 2025
Deportes, Destacado

-Se coronó en el World Wide Technology Championship 2025, estableciendo un nuevo récord de puntuación en 72 hoyos del torneo Ben Griffin …

Yi Zhou, cineasta china, acusa a Jeremy Renner de ser violento

10 noviembre, 2025
Destacado, Espectáculos

El equipo del actor rechazó las acusaciones hechas, señalando que las declaraciones son equivocadas e inexactas. La cineasta china Yi Zhou señaló …

GARCÍA HARFUCH “LE GANA” A TRUMP: DECOMISA 2.5 TONELADAS DE COCAÍNA; ESTABAN EN LANCHAS

7 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-El operativo estuvo a cargo de la Secretaría de Marina y lograron recuperar los paquetes de cocaína que flotaban en aguas del …

Vórtice Polar golpeará varios estados en México

7 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-En algunos inviernos, el Vórtice Polar se expande y envía masas de aire hacia el Sur, que es precisamente lo que ocurre …

Presenta Citlalli Hernández Plan Integral contra el Abuso Sexual

7 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-El objetivo es fortalecer la respuesta institucional en la atención y procuración de justicia hacia las mujeres e impulsar una nueva convivencia …

Inaugura Mara Lezama en Cancún la 45ª Muestra Nacional de Teatro

7 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-Desde el Teatro de la Ciudad de Cancún, la Gobernadora resalta que el arte y la cultura son el alma de una …

Santa Cruz Acalpixca se transformará con mejor iluminación, obras y seguridad: Clara Brugada

7 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-Los trabajos se realizarán en coordinación con autoridades de la alcaldía y la población. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de …

Construirá Tlalpan dos líneas de conducción de agua, beneficiando a más de 50 mil habitantes

7 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-La obra conectará pozos locales con las zonas que más lo necesitan a través de dos nuevas líneas de conducción que inyectarán …

Reconocen a la Policía Cibernética por crear entorno digital más seguro: Cristóbal Castañeda

7 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Además obtuvo el primer lugar en la categoría “Unidades de Prevención del Delito”, destacando su liderazgo, contribución y compromiso. Por su destacable …

Baja en Edoméx 31% el homicidio doloso: Delfina Gómez

7 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-De enero a octubre se registraron 608 víctimas menos en comparación con el mismo periodo del 2024. La estrecha coordinación de los …

Cada obra entregada es un paso más hacia el progreso de Zinacantepec: Manuel Vilchis

7 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Destacó que cada obra realizada en su administración tiene como propósito mejorar la vida de las familias. El presidente municipal de Zinacantepec, …

Participaron en consulta universitaria más de 8 mil integrantes de la UAEMéx: Zarza Delgado

7 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Una mayoría amplia se pronunció a favor de la entrega del inmueble. La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México …

Seguridad pública compromiso central de Ricardo Moreno para proteger a toluqueños

7 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Consolidan esfuerzos autoridades y ciudadanía para construir una Toluca más segura, unida y en paz. La seguridad pública es un tema prioritario …

Isaac Montoya da banderazo de inicio a la construcción de nuevo C4 en La Victoria

7 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Montoya Márquez colocó la primera piedra del nuevo C4, contará con tecnología de punta. En el municipio de Naucalpan, el presidente municipal …

Fortalece SMSEM la atención odontológica al magisterio en Toluca

7 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Durante los diversos encuentros con la base docente, Jenaro Martínez ha reiterado que “la salud también es un derecho sindical”. Con atención …

“Para refrendar el título de F1 necesito suerte y algunos aliados”: Verstappen

7 noviembre, 2025
Deportes, Destacado

-El cuatro veces campeón del mundo reconoció que no todo está bajo su control en esta ocasión. Max Verstappen sigue reduciendo la …

Nueva demanda entre Brad Pitt y Angelina Jolie por 35 mdd

7 noviembre, 2025
Destacado, Espectáculos

-La expareja continúa en una batalla legal por los viñedos del Château Miraval en Francia. El enfrentamiento por el divorcio entre Brad …

MÉXICO ENVEJECE RÁPIDO; EN 2040 LA MAYORÍA DE HABITANTES SERÁN ADULTOS MAYORES

6 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-El país se acerca a un punto de inflexión demográfico; en menos de 15 años los adultos mayores serán mayoría, desafiando los …

Repuntan el peso y la Bolsa Mexicana tras una serie de pérdidas

6 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-La moneda nacional cotizaba en 18.6060 por dólar. El peso y La Bolsa Mexicana de Valores avanzaban recuperando parte del terreno cedido …

Se fortalecen políticas de salud escolar con planteles libres de comida chatarra: Mario Delgado

6 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-Señaló que este porcentaje consolida la implementación de la estrategia Vive saludable, vive feliz, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum El secretario …

Marina del Pilar consolida la atención, protección y justicia para las mujeres en Baja California

6 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-Afirmó que con la creación de la Secretaría de las Mujeres en 2025, Baja California dio un paso decisivo para fortalecer el …

Presenta Clara Brugada Decálogo rumbo al Mundial 2026 en CDMX

6 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-La Jefa de Gobierno anunció que se llevará a cabo una clase masiva de fútbol, que se realizará el primero de marzo …

Impulsa alcaldía Álvaro Obregón conocimiento e innovación con visión global

6 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-El primer Clúster Universitario de Alto Nivel en México es una alianza sin precedentes que articula a universidades, empresas, gobierno y sociedad …

UAEMéx y CONCAEM firman convenio, impulsando la innovación y comercio del sector artesanal

6 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Este convenio simboliza la voluntad institucional de construir puentes entre el conocimiento y la práctica para impulsar proyectos artesanales. La rectora Martha …

Delfina Gómez da banderazo de inicio a construcción de Teatro al aire Libre en Texcoco

6 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-En la Alameda Municipal de Texcoco se construirá un teatro al aire libre inclusivo, con capacidad para mil personas La Gobernadora del …

Gran Circuito Cultural y Turístico Edoméx rompe récord de asistencia con más de 85 mil personas

6 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Del 28 de octubre al 4 de noviembre, Toluca se llenó de artesanías, tradiciones y una oferta de actividades para disfrutar en …

IEEM se enfocará en 2026 a fortalecer habilidades digitales de su personal

6 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Se realizarán cursos y capacitaciones que el personal recibirá durante el siguiente año, como parte de la Agenda de Actualización 2026. El …

Ricardo Moreno entrega Premio Municipal del Deporte 2025

6 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Reconoció el talento de los 12 galardonados, además de su trayectoria y espíritu deportivo, señalando que son ejemplo de inspiración y dedicación. …

