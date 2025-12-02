EVOLUCIONA LA GUARDIA NACIONAL

Por: José Fonseca

“La colaboración entre Ernestina Godoy, hoy encargada del despacho en la Fiscalía General de la República, y la SSPC será como la que se tuvo cuando la presidenta Sheinbaum era jefa de gobierno en CDMX”, dijo a Joaquín López Dóriga Omar García Harfuch.



Explicó que habrá colaboración con las fiscalías estatales, para coordinar las acciones de seguridad, pero también dijo que, como parte del esquema, la Guardia Nacional ya evoluciona para hacerse cargo de las tareas en seguridad que por ley le corresponden.



De alguna manera ratifica lo dicho alguna vez por el comandante de la Guardia, general Hernán Cortez, quien dijo que a diario se capacitan para desempeñar el rol que siempre debieron tener, uno muy similar al de la Gendarmería Francesa.



Un billón para programas sociales



En mañanera declaración, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en 2026 el presupuesto para los programas distributivos del Gobierno de la República será de un billón de pesos.



No debería ser sorpresa, pues tales programas son la clave de la gobernabilidad para Morena, especialmente cuando estamos a menos de ocho meses del arranque formal de la campaña electoral del 27.



Los programas, resultantes de una buena lectura de la realidad de que en México la gente tiene muchas necesidades, iniciaron la distribución de recursos, pero directamente, sin intermediarios, para recordarles a diario que se los entrega Morena.



Signos de economía estancada



La consulta del Banco de México revela que los analistas demostraron poca confianza para 2026, pues redujeron hasta 1.37 por ciento el crecimiento del Producto Interno Bruto.



Un estudio de BBVA anuncia que, por primera vez en más de una década, por varios meses consecutivos se ha reducido el monto de las remesas que envían los migrantes a sus familias.



Señales de una economía estancada, por factores internos y externos, panorama descorazonador reflejado en la información de un aumento en la cartera vencida en tarjetas de crédito familiar.