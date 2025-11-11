David Monreal adelanta posadas navideñas en Florencia de Benito Juárez

-Entrega paquetes alimentarios, bicicletas, enseres domésticos y juguetes a más de 360 beneficiarios en San Lucas Tepetitlán y Potrerillos

Con el arranque anticipado de las posadas navideñas en las comunidades de San Lucas Tepetitlán y Potrerillos, del municipio de Florencia de Benito Juárez, el Gobernador David Monreal Ávila refrendó el compromiso con las familias del campo zacatecano al hacer entrega de apoyos alimentarios, juguetes, enseres domésticos y proyectos de autoconsumo.



Reconoció la participación de la ciudadanía en el programa Corazón Contento, particularmente de las mujeres, quienes, aseguró, “han demostrado su compromiso con el orden, la limpieza y el cuidado de sus comunidades”.



El Gobernador Monreal Ávila entregó juguetes y bolos navideños, además de rifar 10 bicicletas entre los menores, porque “hoy quiero que todos los niños y niñas de San Lucas y Potrerillos se vayan felices, con su juguete, su bicicleta y su bolo para endulzarse la vida”.



Se entregaron diversos regalos a las mujeres como hornos de microondas, lavadoras, estufas, combos de cocina, freidoras y juegos de bandejas para hornear, todos rifados en sorteos organizados durante la jornada.



Para los hombres se rifaron artículos como un asador, barras de sonido, una hielera, un kit de taladro, una bocina grande y dos bicicletas, además de mochilas, bolos y obsequios personales como cobijas, navajas y rasuradoras, porque “también ellos se merecen que les adelantemos su Navidad”.



Como parte del impulso a la economía familiar y la soberanía alimentaria, se entregaron 50 paquetes de gallinas ponedoras a mujeres de San Lucas Tepetitlán; cada paquete incluye 15 gallinas y un bulto de alimento con capacidad de duración de un mes, “en 15 días a un mes.



Además, seis mujeres recibieron paquetes de porcinos, para fomentar la cría y el emprendimiento rural, proyectos que representan un punto de partida para pequeños negocios autosustentables que generen ingresos en el entorno rural.



El Presidente Municipal de Benito Juárez, Fortino Cortés Ramírez, reconoció el respaldo del Gobernador David Monreal Ávila, por el apoyo otorgado con una ambulancia, una pipa de agua y un bulldozer, que ya está trabaja para hacer bordos nuevos.



Destacó la rehabilitación de la carretera Florencia-Teúl y solicitó formalmente apoyo para la rehabilitación de las carreteras hacia las comunidades de Los Campos, San Lucas, Potrerillos y Mesa de Rayos para el año 2026, por lo que comprometió al municipio a aportar recursos.