Durante octubre se sumaron 217 mil empleos formales

A pesar del incremento histórico, en lo que va del 2025 año se han creado 550 mil 794 empleos formales

El empleo formal en México experimentó un notable incremento en octubre de 2025, sumando 217,491 nuevos puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta cifra representa el aumento más significativo reportado en un mes desde 2004.

De acuerdo con el reporte del IMSS, este repunte en la creación de empleo durante el décimo mes del año no solo aceleró el ritmo de generación de puestos de trabajo para 2025, sino que también superó el récord histórico de 207 mil empleos establecido en octubre de 2022.

A pesar del incremento histórico, en lo que va del 2025 año se han creado 550 mil 794 empleos formales. Dicha cifra no logra equipararse a la generación de empleos de 2024, ya que es 43 mil oportunidades laborales menor a los 594 mil empleos formales del año pasado.

El total de puestos de trabajo se ubica como la tercera cifra más baja, solo por detrás de 2008, cuando se reportaron 356 mil puestos formales de trabajo, y 2004 con 479 mil puestos. Esto exceptuando las pérdidas por las emergencias sanitarias de 2009.

Mientras que el trabajo temporal registró un aumento significativo de septiembre a octubre, ya que en el noveno mes del año se reportaron 3727 empleos y para octubre la cifra subió hasta los 79 mil 925.

Así lo señaló la última encuesta sobre expectativas de empleo realizada por ManpowerGroup para el periodo de octubre a diciembre, donde el 44% de los empleadores prevén aumentar sus plantillas laborales, 16% disminuirlas y 39% mantenerla sin cambios.

Los sectores con mejores expectativas de contratación para el cierre de año son: Finanzas y Bienes Raíces (46%): Salud y Ciencias de la Vida (37%): y Tecnologías de la Información (36%).

Se pronostica que la generación de empleo formal para el cierre de 2025 se encuentre entre los 40 mil y hasta 150 mil empleos en todo el año.

PRESENTA SHEINBAUM LA COPA MUNDIAL FIFA 2026

11 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-“México 2026” comprenderá una serie de eventos públicos y gratuitos en las 32 entidades de la República, desde la construcción de canchas …

Inicia 2ª entrega de apoyos a familias afectadas por las lluvias

11 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Informaron que se trabaja en la reconstrucción de las comunidades afectadas por las lluvias en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, y …

David Monreal adelanta posadas navideñas en Florencia de Benito Juárez

11 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-Entrega paquetes alimentarios, bicicletas, enseres domésticos y juguetes a más de 360 beneficiarios en San Lucas Tepetitlán y Potrerillos Con el arranque …

Clara Brugada inaugura Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas

11 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

Se invirtieron 43 millones de pesos en las instalaciones, que contarán con más de 230 elementos especializados de la Secretaría de Seguridad …

Pide Mauricio Tabe fondo especial para el Mundial 2026

11 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

La alcaldía ya elaboró un diagnóstico y un proyecto que contempla los servicios prioritarios que deberán reforzarse El alcalde de Miguel Hidalgo, …

Critica Enrique Vargas recorte presupuestal en seguridad para 2026

11 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Mencionó que las instituciones de seguridad tendrán menos recursos para combatir la inseguridad. El Senador Enrique Vargas del Villar señaló durante un …

Actualiza GEM reglamento de tránsito para prevenir accidentes, salvar vidas y proteger a la niñez

11 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Otro de los objetivos es otorgar certeza jurídica a la ciudadanía, ya que con las adecuaciones se tiene claridad sobre la normatividad …

Mando Unificado Oriente consolida resultados en Texcoco: Delfina Gómez

11 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

Además, se señaló que con la Estrategia Operativa Oriente también disminuyó el 49% del robo de vehículos, gracias a la estrecha coordinación …

Firman UAEMéx y Secretaría de Medio Ambiente convenio para fortalecer proyectos ambientales

11 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-La rectora resaltó que esta colaboración representa la materialización de una visión compartida, y reconoce los actuales problemas medioambientales. La rectora de …

Toluca avanza en recuperación de espacios: Ricardo Moreno

11 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

Se ocupan predios abandonados por años para beneficio de la población Con espacios públicos más limpios, seguros y ordenados, el Gobierno municipal …

Entregan a Naucalpan mención especial por adecuado manejo en Finanzas Públicas

11 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

El alcalde Isaac Montoya recibió el reconocimiento otorgado por el GEM al Gobierno de Naucalpan, al Esfuerzo Hacendario Municipal “José María Morelos …

SUTEYM y Difem firman convenio de Sueldos y Prestaciones 2025

11 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

Aproximadamente 1300 personas servidoras públicas que laboran en dicho organismo se beneficiaron con esta signa Herminio Cahue Calderón, secretario general del Sindicato …

El Tri Sub-17 pierde ante Suiza

11 noviembre, 2025
Deportes, Destacado

-Se complica su clasificación a los dieciseisavos del Mundial Con el buen remate de cabeza de Aldo de Nigris al minuto 57 …

Angélica Vale confirma su divorcio de Otto Padrón

11 noviembre, 2025
Destacado, Espectáculos

-La actriz Angélica Vale habló por primera vez sobre su separación de Otto Padrón tras 14 años de matrimonio y compartió cómo …

PRESENTA SHEINBAUM LOS EJES DEL PLAN MICHOACÁN POR LA PAZ Y LA JUSTICIA

10 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-En 2026 se destinarán 37 mil 450 mdp en becas y programas para el Bienestar en beneficio de 1.5 millones de michoacanas …

Senadores promueven el día nacional de adopción responsable de seres sintientes

10 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-La iniciativa reconoce a asociaciones que, sin fines de lucro y con recursos limitados, salvan, rehabilitan y dan hogar a miles de …

Presenta Quintana Roo primera traducción de la Cartilla de Derechos de las Mujeres al idioma maya

10 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-El estado se convierte en el primero del país en poner al alcance de las mujeres indígenas una herramienta en su lengua …

Clara Brugada se reúne con el gobernador de New Jersey con el objetivo de hermanar a ambos pueblos

10 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-Brugada Molina destacó la política migratoria implementada por Murphy en el estado de Nueva Jersey, la cual está enfocada a la protección …

Rojo de la Vega inicia gira de rendición de cuentas “Cuauhtémoc late como nunca”

10 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-Anunció una iniciativa para revisar el esquema de distribución presupuestal a las alcaldías de la Ciudad de México. Luego de rendir su …

Propone Delfina Gómez sancionar el acoso desde la primera denuncia y aumentar sus penas

10 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Esta reforma se presenta en respaldo al Plan Integral Contra el Abuso Sexual anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum. En una acción …

Recibe San Mateo Atenco el premio ALMA 2025 por el programa “Seguro Sí”

10 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Muñiz Neyra lo dio a conocer mediante sus redes sociales, en donde agradeció el reconocimiento. La presidenta municipal de San Mateo Atenco, …

Refuerza GEM acciones contra cáncer de mama durante octubre

10 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Durante el “Mes Rosa”, el ISSEMYM organizó foros, pláticas, caminatas e iluminó edificios públicos, además especialistas fortalecieron la cultura de prevención y …

UAEMéx presenta modelo educativo para gestión 2025–2029

10 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Durante el evento reconoció con Nota Laudatoria 2025 a académicas y académicos de la UAEMéx. La rectora Martha Patricia Zarza Delgado encabezó …

Isaac Montoya se ubica con alta aprobación ciudadana: MITOFSKY

10 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-En el 5.º bimestre del 2025, el alcalde de Naucalpan se ubicó en el top 10 de 150 alcaldes de México con …

Fernando Flores cumple compromisos con San Sebastián y San Lucas, en Metepec

10 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

El presidente entregó retroexcavadora para servicios comunitarios; además de donar uniformes a 900 futbolistas locales El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores …

Inicia Manuel Vilchis trabajos de pavimentación en San Lorenzo Cuauhtenco

10 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Reiteró que su administración continuará supervisando el avance de las obras para garantizar que se cumplan los estándares de calidad y los …

Ben Griffin se corona en El Cardonal e impone récord

10 noviembre, 2025
Deportes, Destacado

-Se coronó en el World Wide Technology Championship 2025, estableciendo un nuevo récord de puntuación en 72 hoyos del torneo Ben Griffin …

Yi Zhou, cineasta china, acusa a Jeremy Renner de ser violento

10 noviembre, 2025
Destacado, Espectáculos

El equipo del actor rechazó las acusaciones hechas, señalando que las declaraciones son equivocadas e inexactas. La cineasta china Yi Zhou señaló …

GARCÍA HARFUCH “LE GANA” A TRUMP: DECOMISA 2.5 TONELADAS DE COCAÍNA; ESTABAN EN LANCHAS

7 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-El operativo estuvo a cargo de la Secretaría de Marina y lograron recuperar los paquetes de cocaína que flotaban en aguas del …

Vórtice Polar golpeará varios estados en México

7 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-En algunos inviernos, el Vórtice Polar se expande y envía masas de aire hacia el Sur, que es precisamente lo que ocurre …

Presenta Citlalli Hernández Plan Integral contra el Abuso Sexual

7 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-El objetivo es fortalecer la respuesta institucional en la atención y procuración de justicia hacia las mujeres e impulsar una nueva convivencia …

Inaugura Mara Lezama en Cancún la 45ª Muestra Nacional de Teatro

7 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-Desde el Teatro de la Ciudad de Cancún, la Gobernadora resalta que el arte y la cultura son el alma de una …

Santa Cruz Acalpixca se transformará con mejor iluminación, obras y seguridad: Clara Brugada

7 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-Los trabajos se realizarán en coordinación con autoridades de la alcaldía y la población. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de …

Construirá Tlalpan dos líneas de conducción de agua, beneficiando a más de 50 mil habitantes

7 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-La obra conectará pozos locales con las zonas que más lo necesitan a través de dos nuevas líneas de conducción que inyectarán …

Reconocen a la Policía Cibernética por crear entorno digital más seguro: Cristóbal Castañeda

7 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Además obtuvo el primer lugar en la categoría “Unidades de Prevención del Delito”, destacando su liderazgo, contribución y compromiso. Por su destacable …

Baja en Edoméx 31% el homicidio doloso: Delfina Gómez

7 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-De enero a octubre se registraron 608 víctimas menos en comparación con el mismo periodo del 2024. La estrecha coordinación de los …

Cada obra entregada es un paso más hacia el progreso de Zinacantepec: Manuel Vilchis

7 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Destacó que cada obra realizada en su administración tiene como propósito mejorar la vida de las familias. El presidente municipal de Zinacantepec, …

Participaron en consulta universitaria más de 8 mil integrantes de la UAEMéx: Zarza Delgado

7 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Una mayoría amplia se pronunció a favor de la entrega del inmueble. La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México …

Seguridad pública compromiso central de Ricardo Moreno para proteger a toluqueños

7 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Consolidan esfuerzos autoridades y ciudadanía para construir una Toluca más segura, unida y en paz. La seguridad pública es un tema prioritario …

Isaac Montoya da banderazo de inicio a la construcción de nuevo C4 en La Victoria

7 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Montoya Márquez colocó la primera piedra del nuevo C4, contará con tecnología de punta. En el municipio de Naucalpan, el presidente municipal …

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

