Durante octubre se sumaron 217 mil empleos formales

A pesar del incremento histórico, en lo que va del 2025 año se han creado 550 mil 794 empleos formales

El empleo formal en México experimentó un notable incremento en octubre de 2025, sumando 217,491 nuevos puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta cifra representa el aumento más significativo reportado en un mes desde 2004.



De acuerdo con el reporte del IMSS, este repunte en la creación de empleo durante el décimo mes del año no solo aceleró el ritmo de generación de puestos de trabajo para 2025, sino que también superó el récord histórico de 207 mil empleos establecido en octubre de 2022.



A pesar del incremento histórico, en lo que va del 2025 año se han creado 550 mil 794 empleos formales. Dicha cifra no logra equipararse a la generación de empleos de 2024, ya que es 43 mil oportunidades laborales menor a los 594 mil empleos formales del año pasado.



El total de puestos de trabajo se ubica como la tercera cifra más baja, solo por detrás de 2008, cuando se reportaron 356 mil puestos formales de trabajo, y 2004 con 479 mil puestos. Esto exceptuando las pérdidas por las emergencias sanitarias de 2009.



Mientras que el trabajo temporal registró un aumento significativo de septiembre a octubre, ya que en el noveno mes del año se reportaron 3727 empleos y para octubre la cifra subió hasta los 79 mil 925.



Así lo señaló la última encuesta sobre expectativas de empleo realizada por ManpowerGroup para el periodo de octubre a diciembre, donde el 44% de los empleadores prevén aumentar sus plantillas laborales, 16% disminuirlas y 39% mantenerla sin cambios.



Los sectores con mejores expectativas de contratación para el cierre de año son: Finanzas y Bienes Raíces (46%): Salud y Ciencias de la Vida (37%): y Tecnologías de la Información (36%).



Se pronostica que la generación de empleo formal para el cierre de 2025 se encuentre entre los 40 mil y hasta 150 mil empleos en todo el año.