Se consolida CDMX como la primera entidad del país en empleo formal

-La capital del país registra el mayor número de personas afiliadas al IMSS, al alcanzar un total de 3,664,472 trabajadores asegurados.

Durante octubre del presente año, la Ciudad de México se consolidó como la entidad federativa con el mayor número de personas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al alcanzar un total de 3 millones 664 mil 472 trabajadores asegurados, seguido por los estados de Jalisco y Nuevo León, con 2 millones 63 mil 981 y 2 millones 25 mil 637 afiliados, respectivamente.



De la totalidad de empleos formales registrados en la capital del país, el 85.66% corresponden a trabajadores permanentes y el 14.33% a trabajadores eventuales, de los cuales el 57 % son hombres y el 43 % mujeres.



En términos mensuales, la Ciudad de México fue la entidad con el mayor aumento del empleo formal durante octubre de 2025, con 116 mil 54 nuevos puestos de trabajo, lo que equivale a un crecimiento de 3.16% respecto al mes anterior, seguido del Estado de México con 27 mil 602 nuevos empleos generados en dicho mes.



En octubre, los sectores económicos con el mayor número de personas trabajadoras afiliadas al IMSS en la Ciudad de México fueron: Servicios para empresas, personas y el hogar, con 1 millón 538 mil 144 empleos; Comercio, con 834 mil 894 empleos; y las Industrias de Transformación, que registraron 366 mil 58 personas trabajadoras.



Estos tres sectores concentran la mayor parte del empleo formal en la capital del país y reflejan la fortaleza de las actividades de servicios y comercio como motores principales del mercado laboral capitalino.



En cuanto a la variación mensual, los sectores que registraron mayor generación de empleo formal en octubre fueron: Transportes y Comunicaciones, con un incremento de 48 mil 23 puestos de trabajo; Servicios para empresas, personas y el hogar, con 34 mil 838 empleos adicionales; y la Industria de la Construcción, que reportó 15 mil 334 nuevos registros. Estos sectores se destacan como los principales impulsores del crecimiento laboral en la capital durante el mes.



Asimismo, la Ciudad de México mantuvo el Salario Base de Cotización más alto del país con un promedio de 756.69 pesos diarios, durante el mes de octubre.