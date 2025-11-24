Estrenan alumnos del CAM “Frida Kahlo” nuevo domo: Mara Lezama

-En Bacalar, Mara Lezama, junto con la presidenta honoraria del DIF, Verónica Lezama, hacen justicia social a las y los 29 estudiantes de este Centro de Atención Múltiple

En un ambiente lleno de emoción y esperanza, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó el nuevo domo del Centro de Atención Múltiple (CAM) “Frida Kahlo”, en el municipio de Bacalar, una acción que representa el compromiso firme de este gobierno humanista con corazón feminista, la inclusión, la igualdad y el bienestar de todas y todos los quintanarroenses.



“Este domo representa justicia social a estudiantes, 29 alumnas y alumnos que todos los días vienen aquí, en donde les enseñan que la educación especial no se trata de diferencias, sino de amor, de empatía y oportunidades para todas y todos”, expresó la gobernadora Mara Lezama acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa.



Mara Lezama informó que con una inversión de 1 millón 855 mil 586 pesos, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), construye este espacio digno que beneficiará directamente a 29 alumnas y alumnos de este centro educativo que, desde hace 32 años, ha trabajado con amor, paciencia y dedicación en la formación integral de niñas, niños y jóvenes con discapacidad.



Mara Lezama destacó que este tipo de obras reflejan el espíritu del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que busca garantizar justicia social y cerrar las brechas de desigualdad a través de acciones concretas que transforman vidas.



Agradeció al personal docente por su entrega, a las madres y padres de familia por su confianza, y a las y los estudiantes, quienes son el corazón de esta comunidad educativa.



“Este logro no es solo del gobierno, es resultado del esfuerzo conjunto entre autoridades, docentes, familias y estudiantes. La educación con inclusión no es un ideal, es un derecho que debe hacerse realidad”, subrayó.