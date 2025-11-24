Pide Iglesia católica mexicana al crimen organizado una “tregua guadalupana”

-Hacen un llamado a respetar las fiestas de la Virgen de Guadalupe, además, le solicitan al gobierno atender a víctimas de desaparecidos.

La Iglesia católica en México lanzó un llamado urgente al crimen organizado para respetar una “tregua guadalupana” y cesar la violencia durante la tradicional jornada de fe que moviliza a millones de peregrinos en el país, esto a menos de tres semanas de la celebración,



Francisco Javier Acero Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, imploró que el 12 de diciembre sea un día sin asesinatos ni ataques armados:



“Renovamos ese llamado que hicimos el año pasado para que el Día de la Virgen de Guadalupe dejemos de matarnos entre nosotros. Que la tregua guadalupana sea una introducción para dejar en paz a todo el pueblo de Dios”, expresó.



Esta petición ocurrió en el marco del encuentro de los Diálogos Nacionales por la Paz, realizado este jueves 20 de noviembre, donde también exigió a las autoridades abrir las puertas a las familias buscadoras que continúan rastreando a sus desaparecidos.



Acero Pérez pidió a las instituciones dejar de despreciarlas y atenderlas con humanidad: “Con gestos de cercanía podemos generar una amistad social con capacidad de escucha y amabilidad a todos, sin ideologías”, afirmó.



Llamó además a dejar de culpar al pasado y asumir colectivamente la responsabilidad del presente, en un país que suma más de 100 mil personas desaparecidas y enfrenta niveles de violencia persistentes.