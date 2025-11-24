CONVOCA SHEINBAUM A MEXICANOS A CELEBRAR 7 AÑOS DE TRANSFORMACIÓN

-Informó que el próximo 6 de diciembre se celebrará en el Zócalo un aniversario más de la 4 Transformación.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a las y los mexicanos a celebrar siete años de la Cuarta Transformación en el Zócalo de la Ciudad de México, tras inaugurar el Hospital General de Especialidades No. 13 “14 de septiembre” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



“Los invito el 6 de diciembre al Zócalo de la Ciudad de México a celebrar siete años de transformación”, anunció.



“Hay recursos suficientes, hay plan y, sobre todo, lo más importante, vamos a cumplir con lo que dice el cuarto constitucional, que ya se cumple gracias a las y los trabajadores de la salud, pero vamos a cumplir de mejor manera que el acceso a la salud sea un derecho universal para las y los mexicanos. Ese es el plan que tenemos, así que, como dije en mi informe: vamos bien y vamos a ir mejor”, puntualizó.



Explicó que la visión en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación es homologar los tres sistemas públicos de salud: IMSS, IMSS Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para que todas y todos puedan ser atendidos en cualquier unidad, a través de un expediente médico universal; por ello, a partir de enero de 2026 iniciará un proceso de credencialización para la conformación del Sistema Nacional de Salud Pública.



Agregó que en Chiapas inició el proceso de licitación de dos Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar en Tapachula, que se sumarán a un tercero en el municipio de Arriaga para traer desarrollo económico con prosperidad compartida para las y los habitantes del sureste mexicano.