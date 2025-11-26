Firma Mara Lezama Pacto Nacional para poner fin a toda forma de violencia contra la niñez

Destacó el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través del SIPINNA Nacional.

Quintana Roo se convirtió en el primer estado del país en firmar el Pacto Nacional para Poner Fin a Toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, un compromiso impulsado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) que une a instituciones, sociedad civil, organismos internacionales y especialistas para coordinar capacidades y avanzar en políticas públicas que salvaguarden la integridad de la niñez y las adolescencias en México.



La firma del documento se realizó en el marco del Encuentro Nacional de Secretarias y Secretarios Ejecutivos de los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, donde también se presentó el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la estrategia nacional por la primera infancia y también las buenas prácticas que se están generando a nivel municipal y a nivel estatal.



La gobernadora Mara Lezama destacó el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través del SIPINNA Nacional y su titular, Lorena Villavicencio, para fortalecer políticas que erradiquen todo tipo de violencias y, en particular, el flagelo de la violencia sexual infantil que deriva en la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.



Por su parte, la Secretaria Ejecutiva del SIPINNA Nacional, Lorena Villavicencio, explicó que el Pacto es un compromiso que impulsa la investigación, el intercambio de saberes y la articulación de políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y reparar las violencias que vive la niñez y adolescencia con acciones concretas, como canales de denuncia especializados, campañas de parentalidad positiva, investigación prioritaria de delitos y la revisión periódica de los centros de acogimiento, entre otras.



Aseguró que Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, tiene un atributo que es muy escaso el día de hoy, que es siempre hablar con la verdad, que es la única manera de solucionar los problemas, visibilizando los temas, entendiendo la gravedad de los mismos, asumiendo ese recuento de los daños y desde ahí impartir para enfrentar esta violencia.



Agradeció a la Gobernadora iniciar en Quintana Roo este pacto nacional donde se quiere tener incluidos a las y los presidentes municipales, a organizaciones de la sociedad, civil, pero fundamentalmente las familias quintanarroenses.