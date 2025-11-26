Senado avala reforma a la Ley Federal del Trabajo

-La igualdad salarial es un derecho para garantizar que mujeres y hombres reciban la misma remuneración por realizar el mismo trabajo.

El Senado de la República avaló un dictamen para garantizar las inspecciones en los centros laborales por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como sus homólogas en las entidades federativas, con el objetivo de verificar el cumplimiento del principio de igualdad salarial por trabajo de igual valor durante la jornada laboral.



El proyecto aprobado por unanimidad, con 96 votos, señala que la igualdad salarial es un derecho fundamental que busca garantizar que mujeres y hombres reciban la misma remuneración por realizar el mismo trabajo, pues pese a los avances en la materia, aún no se logra que las mujeres obtengan la misma remuneración por desempeñar un trabajo de igual valor al de los hombres.



La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Geovanna Bañuelos de la Torre, señaló que el documento es acorde a la reforma de igualdad sustantiva, y busca que se erradique la violencia en el ámbito laboral, como lo es la brecha salarial, por lo que este dictamen representa un avance digno y solidario para garantizar que en México ninguna mujer reciba un salario menor por el simple hecho de ser mujer.



La reforma tiene un objetivo muy concreto, que el principio “a trabajo igual, salario igual” deje de ser un mero enunciado y se convierta en una realidad verificable en cada centro de trabajo, pues si bien la ley lo contempla, la experiencia demuestra que si esta no se acompaña de mecanismos de vigilancia, se vuelve letra muerta.



Indicaron que durante décadas las mujeres han enfrentado desigualdades históricas que han limitado su acceso a las mismas oportunidades que los hombres, por lo que es importante redoblar esfuerzos, pues la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho, no una concesión, y por eso la igualdad salarial debe considerarse un principio indispensable.



Con este dictamen se alza la voz a favor de las mujeres, quienes día tras día entregan su talento y esfuerzo en los centros de trabajo, de ahí que sea importante ponerle fin a la brecha salarial que aún persiste en el país; se trata de historias de vida que merecen una vida mejor, y al hablar de igualdad salarial se habla de justicia, agregó.



El dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.