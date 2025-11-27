Banxico baja estimación de crecimiento económico para 2025

-El banco central ajustó a la baja su expectativa para la medición general para el cierre del año, al 3.5% desde el 3.7% previo.

El Banco de México (Banxico) informó que ajustó a la baja su expectativa para el crecimiento de la economía del país en 2025 a un 0.3% desde un 0.6% previo y también bajó la de la inflación general a un 3.5% al cierre del año frente a un 3.7% previo.



Durante su informe pasado, Banxico había ajustado al alza su pronóstico de crecimiento de la economía para el 2025, pero en el actual reporte dijo que lo hizo nuevamente debido a que la contracción de la actividad económica en el tercer trimestre representó una debilidad de la economía mexicana mayor a la previamente anticipada, además de que a lo largo del horizonte de pronóstico se contempla una moderada aceleración en el ritmo de expansión.



De acuerdo a lo señalado, la economía de México se contrajo en el tercer trimestre debido a un débil desempeño del sector industrial, que opacó una revisión positiva tanto de las actividades agropecuarias como de los servicios.



El Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 0.3% frente al periodo abril-junio, de acuerdo con cifras desestacionalizadas, confirmando una lectura anticipada proyectada a finales de octubre.



Para el 2026, Banxico mantuvo sin cambio su estimación puntual de una expansión del 1.1%.



En cuanto a la inflación, el banco central ajustó a la baja su expectativa para la medición general para el cierre del año, al 3.5% desde el 3.7% previo, mientras que ahora prevé que la subyacente, considerada un mejor parámetro de medición porque elimina volatilidad, se ubique en 4.1% en el cuarto trimestre del año, frente al 3.7% anterior.



Banxico señaló que las modificaciones en la inflación subyacente están acentuadas en el corto plazo” y reflejan principalmente reducciones más graduales a las anticipadas en las variaciones de precios de los servicios y ciertos ajustes al alza por los efectos de los cambios en la Ley del IEPS, el impuesto sobre la renta, recientemente aprobada, los cuales se anticipa sean acotados y transitorios.