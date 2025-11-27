Senado aprueba salida de tropas de la Armada de México

-Serán 49 elementos los que participarán en un curso táctico en Camp Blanding, Florida.

El Senado de la República aprobó el dictamen que autoriza a la titular del ejecutivo federal para que permita la salida de equipo y personal de la Armada de México, fuera de los límites del país, a fin de que participen en el “Curso Táctico Intermedio, Perfiles de Misión Completa e Integración Aérea”, del 29 de noviembre al 13 de diciembre de 2025, en Camp Blanding, Florida, Estados Unidos de América.



Avalado por 77 votos a favor, precisa que saldrán del país 49 efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales, de Inteligencia Naval y de Aeronáutica Naval, que viajarán con equipo táctico, sin armamento y sin municiones. Además, su traslado será a bordo de un avión CASA C-295 de la Armada de México.



También solicita a la titular del Ejecutivo Federal que instruya al secretario de Marina para que, una vez que regrese el personal de la Armada, dentro de los siguientes treinta días hábiles, presente al Senado de la República un informe sobre los resultados relativos a la participación.



Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Marina, Carlos Lomelí Bolaños, afirmó que con este ejercicio se fortalece el compromiso de nuestro país con la seguridad, la soberanía y la cooperación internacional.



“Este curso permitirá a los elementos fortalecer sus capacidades tácticas individuales y colectivas, así como homogeneizar procedimientos, perfeccionar entrenamientos en misiones conjuntas y contribuir a la colaboración bilateral en materia de seguridad”, explicó.



“La participación en esta actividad, por parte de quienes integran nuestra Armada de México, se enmarca en un ejercicio de confianza, responsabilidad compartida y respeto a la soberanía”, agregó.