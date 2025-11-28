Gertz Manero renuncia a la Fiscalía

-Gertz Manero asumió la Fiscalía en enero de 2019 y debía concluir su mandato en enero de 2028

El fiscal general Alejandro Gertz Manero, de 86 años, presentó su renuncia a la Fiscalía General de la República (FGR), después de haber sido designado como titular el 18 de enero por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Mediante las redes sociales fue como se filtró la renuncia, misma que ya se venía especulando.

En su texto de su salida se puede leer que la presidenta Claudia Sheinbaum le ofreció el cargo de embajador en un país amigo.

Gertz Manero asumió la Fiscalía en enero de 2019 y debía concluir su mandato en enero de 2028, ya que el periodo es de nueve años. Con su salida anticipada, deja el puesto dos años antes de lo previsto.

La Constitución señala que la remoción del fiscal puede ser objetada por la mayoría de los senadores presentes dentro de un plazo de diez días hábiles; si no hay pronunciamiento, se interpreta que no existe objeción.

Senadores de Morena, PT y PVEM aprobaron la renuncia del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien fue propuesto por la presidenta para encabezar una embajada “amiga” aún no definida.

Con 72 votos a favor, 22 en contra y cero abstenciones, el Senado determinó aceptar su renuncia “por causas de fuerza mayor”, informó la Presidenta de la Cámara alta, pese a los reclamos opositores que insistieron que no existía ninguna causal válida en términos constitucionales.

La renuncia se produce en medio de un ambiente enrarecido por la filtración de una investigación de la FGR contra Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, dentro de una carpeta que incluye posibles delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y huachicol.

Inicialmente circuló la versión de que había una orden de aprehensión en su contra, la Fiscalía aclaró que aún se están recabando elementos clave para fortalecer la indagatoria.

“La situación jurídica de dicho individuo se podrá dar a conocer en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza”, señaló la autoridad, subrayando que el caso continúa en desarrollo.

Entre los nombres que suenan con más fuerza para ocupar el cargo, destacan Arturo Zaldívar y Ernestina Godoy.

Reciente:

Más de , :

Destacadas:

ASEGURA SHEINBAUM QUE ECONOMÍA DE MÉXICO CERRARÁ BIEN EL AÑO

28 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Así lo afirmó a pesar de la reducción de Banxico al crecimiento económico del PIB del país al 0.3% para 2025, desde …

Ernestina Godoy es nombrada como la nueva fiscal interina de la FGR

28 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-El Senado avaló el relevo en la FGR; Godoy se convierte en la primera mujer en encabezar la institución. Confirmó el Senado …

Entregan 200 mil pesos en el Premio Estatal a la Juventud 2025 en Baja California

28 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

Este año asignó una bolsa total de 200 mil pesos entre 16 jóvenes distinguidos y menciones honoríficas. El director general de Juventud …

Clara Brugada destaca producción histórica de 1 millón 800 mil flores de nochebuena en 2025

28 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-Invitó a los habitantes de la zona metropolitana a consumir las plantas de Nochebuena en los puntos de venta distribuidos en mercados …

Rojo de la Vega encabeza atención de solicitudes de vecinos en Hipódromo Condesa

28 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-Durante su recorrido, la mandataria fue abordada en varios momentos por personas que además de realizar solicitudes, le expresaron apoyo y reconocimiento. …

Delfina Gómez inaugura las oficinas centrales del SMSEM en Toluca

28 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Además la mandataria hizo entrega de becas, mobiliario e infraestructura escolar con inversión histórica superior a 300 millones de pesos. Congruente con …

Edoméx se ha convertido en potencia económica en México: Horacio Duarte

28 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-En estos últimos dos años se ha registrado una Inversión Extranjera Directa de más de 5 mil 300 millones de dólares, hecho …

Delfina Gómez acompaña a Claudia Sheinbaum durante reconocimiento a personal que apoyó a afectados por lluvias

28 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

se entregaron reconocimientos a elementos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez acompañó …

La rectora de la UAEMéx encabeza el primer concierto de navidad

28 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-La UAEMéx acerca la música a su comunidad con Concierto Navideño en Almoloya de Alquisiras a cargo de la Orquesta de Cámara …

Cada obra realizada se suma al desarrollo y transformación de Zinacantepec: Manuel Vilchis

28 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

Destacó que esta obra forma parte del compromiso de la su administración de transformar Zinacantepec con hechos concretos. “Cada peso que invertimos …

Toluca es el primer municipio en incorporarse al programa IMSS Bienestar: Ricardo Moreno

28 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-La población toluqueña podrá afiliarse y recibir atención médica oportuna. Para garantizar que la población sin seguridad pueda acceder de manera gratuita …

Encabeza Isaac Montoya trabajos de rehabilitación urbana en la colonia Miramar

28 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Señaló que el saneamiento del Río Hondo cambiará la vida de quienes viven cerca de este cuerpo de agua. En la colonia …

Portugal se convierte en campeón del Mundo Sub-17

28 noviembre, 2025
Deportes, Destacado

Con esta victoria, Portugal se une a las naciones campeonas del mundo, logrando su primera estrella en las lejanas tierras de Qatar. …

50 Cent estrenará en Netflix el documental “The Reckoning”

28 noviembre, 2025
Destacado, Espectáculos

-El rapero estrenará el 2 de diciembre el documental y revelará la naturaleza de Sean Diddy Combs. 50 Cent cumple su promesa …

SHEINBAUM PRESENTA “COATLICUE”, LA SUPERCOMPUTADORA MÁS PODEROSA DE AMÉRICA LATINA

27 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Tendrá una inversión de 6 mil mdp y su construcción se realizará en 24 meses a partir de enero de 2026 El …

Senado aprueba salida de tropas de la Armada de México

27 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Serán 49 elementos los que participarán en un curso táctico en Camp Blanding, Florida. El Senado de la República aprobó el dictamen …

Banxico baja estimación de crecimiento económico para 2025

27 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-El banco central ajustó a la baja su expectativa para la medición general para el cierre del año, al 3.5% desde el …

Premian en Puebla con 20% de apoyo directo a transportistas cumplidos

27 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

Se brindará un beneficio que reduce en 40% del costo del proceso de certificación. El Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, …

Clara Brugada inaugura el Centro de Voluntariado de la FIFA rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026

27 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

La sede, ubicada en el campus Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey, formará a 6 mil voluntarias y voluntarios, que serán …

Oleada Violeta se expande y llega a Coyoacán para prevenir la violencia contra las Mujeres

27 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-”Las mujeres necesitan conocer que la oferta institucional para atenderlas es mucha y que solo hay que pedir ayuda. No están solas”: …

Delfina Gómez y Paty Zarza encabezaron Megajornada de Vacunación en la UAEMéx

27 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-UAEMéx y GEM suman esfuerzos para acercar prevención y bienestar a la comunidad universitaria y a la población en general. La gobernadora …

Recibe Lerma reconocimiento de IAPEM por modernización del C4i: Ramírez Ponce

27 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Gracias a este modelo innovador, Lerma cuenta con mejores capacidades para poder brindar atención y respuestas más rápidas en caso de emergencias. …

Se publica reforma al Código Penal del Edoméx que endurece sanciones por acoso sexual

27 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-La reforma al artículo 269 Bis considera la reiteración y desventaja como agravante, sanciona a servidores públicos que no atiendan denuncias, y …

Investigador de la UAEMéx ganó el Premio Nacional de Ciencias Farmacéuticas “Dr. Leopoldo Río de la Loza 2025”

27 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Leobardo Manuel Gómez Oliván, académico de la Facultad de Química, recibió la distinción durante el LVIII Congreso Nacional de Ciencias Farmacéuticas, donde …

Fernando Flores inaugura mural “La creación de la Tlanchana”

27 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Es el número 31 de los murales incluidos en la “Ruta de la Cultura” en Metepec El presidente municipal de Metepec, Fernando …

“Impulsando tu salud” en Naucalpan continúa beneficiando a la población: Isaac Montoya

27 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

Durante estas jornadas, también se realizan trabajos complementarios para mejorar las condiciones de vida de la comunidad. El presidente municipal de Naucalpan, …

Entrega Manuel Vilchis aparatos funcionales a vecinos en Zinacantepec

27 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

Señaló que estos apoyos forman parte del compromiso de fortalecer la atención a sectores vulnerables. El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis …

Toluca hace la diablura en Cd Juárez; vence 2-1

27 noviembre, 2025
Deportes, Destacado

Comienzan los Diablos Rojos refrendando su condición de líder, saliendo con la victoria. El Toluca hizo valer su condición de líder y …

Planean Taylor Swift y Travis Kelce boda épica en una isla privada

27 noviembre, 2025
Destacado, Espectáculos

Ambas personalidades están considerando desde una ceremonia en Tennessee hasta una celebración de ensueño en una isla privada del Caribe. Taylor Swift …

GOBIERNO Y ENTIDADES ASUMEN COMPROMISO POR LA VIDA, LA FELICIDAD Y EL RESPETO A LAS MUJERES: SHEINBAUM

26 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Son 10 acciones orientadas a visibilizar y promover la erradicación de las violencias contra las niñas y las mujeres, mediante un proceso …

Robo a transportistas en carreteras presenta reducción del 54% con estrategia de seguridad

26 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

El Gabinete de Seguridad refrenda su compromiso para impulsar acciones y continuar avanzando. La Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por los gobiernos …

Senado avala reforma a la Ley Federal del Trabajo

26 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-La igualdad salarial es un derecho para garantizar que mujeres y hombres reciban la misma remuneración por realizar el mismo trabajo. El …

Firma Mara Lezama Pacto Nacional para poner fin a toda forma de violencia contra la niñez

26 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

Destacó el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través del SIPINNA Nacional. Quintana Roo se convirtió en el primer estado …

Clara Brugada presenta Reformas legislativas para fortalecer sanciones y erradicar violencias contra las mujeres

26 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-Entre las sanciones destaca el aumento de multas, de mil a 5 mil UMA y clausuras en contra de hoteles en casos …

CADAM Cuauhtémoc supera las 25 mil atenciones a personas adultas mayores en 13 meses

26 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-Las jornadas “SÚMALE” y “ZÚMBALE” acercan los servicios directamente a las colonias de la demarcación. El Centro de Atención y Desarrollo para …

Se redujeron delitos y violencia de género en Edoméx en dos años: Delfina Gómez

26 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Firmaron la iniciativa para la creación del Juzgado LIBRE, que operará las 24 horas del día, los 365 días del año y …

Edoméx a la cabeza en agenda nacional contra la violencia de género

26 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-La entidad se posiciona como una de las entidades con mayor avance para castigar el acoso sexual, la reincidencia en el maltrato …

GEM lanza “Pulsar”, herramienta digital para dar seguimiento a trámites inmobiliarios

26 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-A través de un código QR, con un dispositivo móvil, sin intermediarios y con transparencia, se permite a ciudadanos e inversionistas consultar …

La UAEMéx debe ser un espacio de paz, seguridad, cuidados, justicia y dignidad: Paty Zarza

26 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-La rectora aseveró que su administración se ha comprometido a consolidar a la UAEMéx como un pilar social de transformación humanista, con …

Seminario internacional en San Mateo Atenco hermana pueblos: Ana Muñiz Neyra

26 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

Durante el seminario se pudieron compartir experiencias, además de construir alianzas que trascienden fronteras. La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana …

