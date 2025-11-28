Ernestina Godoy es nombrada como la nueva fiscal interina de la FGR

-El Senado avaló el relevo en la FGR; Godoy se convierte en la primera mujer en encabezar la institución.

Confirmó el Senado de la República la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, poniendo fin a una gestión marcada por controversias y tensiones institucionales que durante seis años generaron debate público y político.



Informaron que en su lugar, el Senado nombrará en unos días a Ernestina Godoy como nueva Fiscal General Interina de la República, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar la institución responsable de la investigación y persecución de delitos federales en el país.



Esta designación fue respaldada por la mayoría legislativa, que destacó su trayectoria en defensa de los derechos humanos y su trabajo previo al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México, donde impulsó reformas para fortalecer la atención a víctimas y la persecución penal.



Muchos especialistas señalan que Ernestina Godoy representa el inicio de una etapa centrada en la transparencia, la coordinación interinstitucional y el combate frontal a los delitos que afectan a la población, asegurando que actuará con independencia y responsabilidad.



Con este relevo, se abre un nuevo capítulo para la FGR, en el que se espera un ajuste profundo en prioridades, métodos de investigación y relación con otros poderes, en un contexto nacional que exige una fiscalía más eficaz y cercana a la ciudadanía.