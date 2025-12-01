“Coordinación con FGR mejorará con llegada de Ernestina Godoy”: García Harfuch

También confirmó que siempre mantuvo una buena comunicación con Gertz Manero.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que, con la llegada de Ernestina Godoy Rangel como encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), sumado a los cambios realizados en puestos clave de dicha institución, mejorará la coordinación.



García Harfuch fue cuestionado sobre la renuncia de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR y de los recientes nombramientos en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia (FEMDO) y en la Agencia de Investigación Criminal (AIC).



“Mantuvimos con el doctor Alejandro Gertz Manero una muy buena coordinación, como lo mencionamos aquí en varias ocasiones; ahora con la llegada de la encargada de despacho, la licenciada Ernestina Godoy, también el cuarto eje de la estrategia nacional de seguridad, la coordinación, pues lo que buscamos es eso, fortalecer la coordinación. Teníamos una muy buena coordinación; ahora con la reestructuración que la licenciada Ernestina Godoy está comenzando, pues esperamos todavía una mejor coordinación. Estamos convencidos de que así va a ser”.



García Harfuch fue cuestionado; si los personajes nombrados en la FEMDO y en la AIC contribuirán a una mejoría en coordinación, al tratarse de personas con las que él y la fiscal ya han trabajado.



García Harfuch argumentó que siempre mantuvo una buena coordinación con el exfiscal Gertz Manero, pero siempre están en busca de que se mejore la coordinación con la institución.



“La licenciada Ernestina Godoy había trabajado con las personas que integró a su equipo, ya había trabajado, ya habían sido parte de su equipo; en el caso del licenciado César Oliveros Aparicio, titular de FEMDO, había trabajado, creo que cinco o seis años directamente con la licenciada Ernestina Godoy.



“En el caso de Héctor Elizalde Mora, nuevo titular de la AIC, también ya había trabajado algunos años, en coordinación desde la Secretaría, entonces estamos también; estas personas ya han trabajado con los titulares de estas instituciones del Gabinete de Seguridad, entonces estamos seguros de que va a mejorar la coordinación”, apuntó.