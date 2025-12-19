Naucalpan impulsa recuperación de espacio emblemático

Destacaron que esta iniciativa responde a una visión de transformación urbana con sentido social.

El Gobierno de Naucalpan anunció en redes sociales que dará inicio a un proyecto para la recuperación de un espacio emblemático del municipio que durante años permaneció en condiciones de abandono.



Las acciones tienen como objetivo devolverle su valor histórico y social, así como transformarlo en un punto de encuentro que fortalezca la identidad y el orgullo de las y los naucalpenses.



El proyecto contempla la creación de una nueva plaza pública, así como áreas destinadas a talleres y oficios, con el fin de ofrecer alternativas de desarrollo social y cultural para distintos sectores de la población.



Las autoridades de Naucalpan señalaron que la recuperación de espacios públicos es una prioridad, ya que estos lugares cumplen una función clave en la vida cotidiana de las comunidades.



Destacaron que esta iniciativa responde a una visión de transformación urbana con sentido social, en la que los espacios públicos no solo se rehabilitan desde el aspecto físico, sino que se convierten en lugares vivos, con actividades que generen bienestar y cohesión social.



La creación de una plaza pública permitirá contar con un punto de reunión que impulse la convivencia y refuerce los lazos entre habitantes.