Los premios Oscar dan el salto por completo a YouTube

-La premiación se olvida del glamour de la televisión y comienza a abrirse a una nueva era digital para la gala del cine más importante del mundo.

En una decisión que ha sacudido a toda la industria del entretenimiento, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó que los Premios Oscar dejarán de transmitirse por televisión abierta. La ceremonia dará un salto radical hacia el entorno digital y se verá exclusivamente a través de YouTube.



El cambio marca una ruptura histórica con la televisión, para muchos, el principio del fin de la TV como principal plataforma para los grandes eventos. La 101ª edición de los Oscar será la primera en estrenarse bajo este nuevo modelo, que se extenderá hasta 2033.



De acuerdo con información confirmada por “Variety”, la Academia cerró un acuerdo plurianual con YouTube tras un largo proceso de negociación que se desarrolló durante gran parte de 2025. En la subasta participaron gigantes tradicionales como NBCUniversal y Disney/ABC, así como jugadores no convencionales como Netflix. Sin embargo, fue la plataforma propiedad de Google la que presentó la oferta más atractiva.



Según el medio, YouTube habría puesto sobre la mesa una cifra superior a los nueve dígitos, superando ampliamente las propuestas de ocho cifras de sus competidores. El contrato anterior con ABC rondaba los 100 millones de dólares anuales, pero la caída constante en la audiencia televisiva llevó a Disney a intentar reducir su inversión.



Más allá del dinero, la Academia encontró en YouTube un aliado estratégico para cumplir uno de sus grandes objetivos como ampliar su alcance global y conectar con nuevas generaciones acostumbradas al consumo digital.



Aunque el anuncio ha causado revuelo,. ABC conservará los derechos de transmisión de los Premios Oscar hasta 2028 para verlos a través de YouTube en 2029, año en el que la ceremonia celebrará su centenario. Con ello se cerrará una de las relaciones más longevas entre un evento cultural y una cadena televisiva.



El fin de esta alianza representa también el cierre de una era en la que la televisión abierta dictaba los ritmos, tiempos y formatos de la gala.



Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia, y Lynette Howell Taylor, presidenta de la institución, celebraron el acuerdo como un paso decisivo hacia el futuro de los Oscar.



Para YouTube, quedarse con los derechos de los Premios Oscar representa un movimiento estratégico de gran calado. Neal Mohan, director ejecutivo de la plataforma, aseguró que la ceremonia encaja con su visión de convertirse en un espacio clave para eventos culturales de prestigio.