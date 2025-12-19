Entrega DIF Lerma apoyos alimentarios a familias de San Miguel Ameyalco

El alcalde de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, acompañó la actividad y reconoció públicamente el trabajo de Marisol Mote al frente del organismo.

Marisol Mote Martínez, presidenta del DIF Lerma, fue la encargada de entregar las despensas a familias en San Miguel Ameyalco, donde reafirmó el compromiso del gobierno de Lerma, encabezado por el presidente municipal Miguel Ángel Ramírez Ponce.



Comenzó con la entrega de despensas en la colonia Garambullos, donde reafirmó el compromiso de la institución de estar cerca de las familias que más lo necesitan. La jornada se realizó con la participación de vecinos y voluntarios, quienes reconocieron la importancia de estas acciones para aliviar la economía de los hogares.



Mote Martínez subrayó que cada esfuerzo del DIF busca construir bienestar y fortalecer el tejido social, que la cercanía con las comunidades es un eje fundamental de su labor. La entrega de apoyos alimentarios forma parte de un programa permanente que busca garantizar condiciones más dignas para los sectores vulnerables.



La colonia La Joya también recibió la visita de Marisol Mote para realizar la entrega de despensas a las familias, señalando que cada paso cuenta cuando se trata de estar con la comunidad.



Las autoridades de Lerma cerraron la ruta alimentaria en la colonia La Montoya, una de las más bonitas de Ameyalco, llevando despensas a las familias y confirmando que el trabajo cercano y constante marca la diferencia.



Mote Martínez continuó con la ruta de apoyo en la colonia Centro de San Miguel Ameyalco, donde hizo entrega de despensas a las familias.



Las autoridades se trasladaron a la colonia Iglesia Vieja para continuar con la entrega, señalando que el gobierno de Lerma seguirá avanzando y llevando apoyo y solidaridad a cada comunidad.



Los vecinos de Cristo Rey de Ameyalco siguieron en la ruta de apoyos alimentarios, donde las y los vecinos de la comunidad recibieron su apoyo alimentario.



Para luego poner punto final al recorrido en la colonia El Arenal, donde autoridades concluyeron con la entrega de despensas, señalando que esta jornada de trabajo fue cercana y solidaria, recorriendo la comunidad de San Miguel Ameyalco y llevando apoyo directo a las familias.



El alcalde de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, acompañó la actividad y reconoció públicamente el trabajo de Marisol Mote al frente del organismo. Señaló que la coordinación entre el gobierno municipal y el DIF permite ampliar la cobertura de los programas sociales, asegurando que los beneficios lleguen de manera directa a quienes más lo requieren.



Con estas acciones, el gobierno municipal reafirma su compromiso de mantener una política de proximidad y atención social. La entrega de despensas en San Miguel Ameyalco se suma a una serie de iniciativas que buscan consolidar un Lerma más solidario, donde la colaboración entre autoridades y ciudadanía se traduzca en mejores condiciones de vida para todos.