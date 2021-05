Desabasto de Leche Liconsa en Ecatepec

Aún cuando las autoridades anunciaron desde el lunes pasado, cuando fue suspendido el abasto del lácteo, que éste se regularizaría en los días subsecuentes, solo se dio cobertura en un 40%.

Continúan el desabasto en las lecherías de Liconsa de Ecatepec y otros municipios del Estado de México, que de acuerdo a la distribuidora Segalmex se debe a un problema en el transporte.

Aun cuando las autoridades anunciaron desde el lunes pasado, cuando fue suspendido el abasto del lácteo, éste se regularizaría en los días subsecuentes, solo se dio cobertura en un 40%.

El encargado de comunicación social de Segalmex, Oscar Ramírez, informó que el problema de la distribución se debió al cambio de proveedores, pero que se resolvería en su totalidad este miércoles, en Ecatepec siguen los problemas de abasto.

Los “beneficiarios” del programa, lamentan que la distribución del lácteo falle, lo cual afecta a los consumidores que en su mayoría son de muy escasos recursos económicos, porque mientras en Liconsa 4 litros cuestan 22 pesos, en la tienda rebasan los 80, lo que representa un duro golpe para los bolsillos de la gente pobre del valle.

Hubo quienes este miércoles ya no alcanzaron más que una bolsa de leche por familia, por lo que esperan que en los próximos días se regularice el abasto, ya que tienen niños pequeños que dependen de este alimento.

No obstante, en donde no se ha registrado ningún problema de abasto en el vecino municipio de Nezahualcóyotl, donde hasta el momento no se ha reportado escasez del producto.