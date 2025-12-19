Implementan en CDMX el operativo “Cero Pirotecnia”

Los artefactos explosivos o material pirotécnico no son juguetes y también pueden causar incendios en el lugar o a la distancia.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de las Secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), de Seguridad Ciudadana y de Desarrollo Económico, implementa el Operativo Cero Pirotecnia para desincentivar la venta, almacenamiento y mal manejo de productos explosivos en mercados, tianguis y romerías en diferentes alcaldías de la ciudad, para prevenir accidentes y celebrar de forma segura estas fiestas decembrinas.



La titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa Venegas, informó que el Operativo conjunto tiene como objetivo principal garantizar la reducción de emergencias relacionadas con explosiones e incendios generados por el mal uso y manejo de artefactos explosivos o juegos pirotécnicos, especialmente lesiones a personas que los manipulan de forma incorrecta.



La titular de la SEDECO, Manola Zabalza, hizo un llamado a locatarios y visitantes de los mercados de la Ciudad de México, a evitar la compra de artefactos explosivos, especialmente con el objetivo de garantizar una temporada de fiestas segura.



Se visitaron mercados de la Alcaldía Cuajimalpa, y se contó con la participación de personal de la Guardia Nacional y de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía.



De hecho, son la primera causa de accidentes como quemaduras y amputaciones en menores de edad.



De igual manera, se sugiere proteger a los animales de compañía en lugares cerrados y confortables para protegerlos del ruido, ya que los cohetes les generan estrés y ansiedad.