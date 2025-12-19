Llama Clara Brugada a ciudades del mundo a convertirse en santuarios para población migrante

La Jefa de Gobierno destacó el trabajo de las policías de la Ciudad de México para garantizar los derechos de las personas migrantes.

Al encabezar la Jornada por el Día Internacional de las Personas Migrantes, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, llamó a otras urbes del mundo a convertirse en protectoras de los derechos de los migrantes, así como a construir una gran alianza global de ciudades solidarias.



Ante integrantes de su gabinete, funcionarios de Unicef e integrantes de colectivos defensores de los migrantes, reunidos en el Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, Brugada Molina envió un abrazo y reconocimiento a las y los mexicanos migrantes de Estados Unidos, a los que calificó como héroes anónimos.



Mencionó que a nivel global resurgen con fuerza viejos fantasmas como el racismo, la discriminación y la xenofobia, y que señalan a migrantes por ser minorías.



Recordó que la ciudad fue levantada por migrantes, a pulso de todos los pueblos, convirtiéndola en la gran ciudad pluricultural, territorio donde hay más grupos indígenas, se hablan más lenguas y se considera ciudad pluricultural, por lo que seguirá siendo la capital de la solidaridad y de la fraternidad; una ciudad abierta a las culturas.



Señaló que hace un año firmó un compromiso que tenía 10 puntos que abarcaban los derechos de los migrantes, los cuales se han cumplido. Antes, refirió, había muchos migrantes en las calles y ahora el 90 por ciento de ellos se encuentran en albergues.



Resaltó la construcción de un nuevo albergue con espacios como si fuera un hotel, donde familias completas pueden vivir juntas y no separadas, y se duplicó la cantidad de migrantes atendidos; pasaron de 370 a 700; también se cuenta con áreas especiales para población LGBTQ+ o población con discapacidad.



Otro logro es un nuevo padrón digital de huéspedes, que reconoce a las personas migrantes como sujetos de derechos y a través de una plataforma pueden acceder a los servicios de la ciudad.



El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, informó que por instrucciones de la Jefa de Gobierno la dependencia a su cargo consolidó un área especializada en atención a la población migrante en la capital, con la finalidad de garantizar mejores condiciones de vida para este sector.



Cravioto Romero detalló que se ampliaron los albergues Vasco de Quiroga y González Bocanegra, con la finalidad de dar cabida a todas las personas migrantes que deseen acudir y asegurar que nadie en esta ciudad tenga que vivir en la calle.