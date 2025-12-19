Banda Universitaria de la UAEMéx ofrece concierto navideño en catedral de Tenancingo

-En este evento artístico, al que asistió la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, la agrupación auriverde interpretó memorables villancicos nacionales e internacionales, tales como “Campana sobre campana”, “Jingle bells”, “El cascanueces”, “Los peces en el río” y “Arre borriquito”.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, llevó a cabo la 13.ª edición del tradicional concierto navideño a cargo de la Banda Universitaria de Marcha, en la catedral del municipio mexiquense de Tenancingo.



Frente a la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, y la encargada del despacho de la dirección del Plantel, Janette Jaimes García, la Banda Universitaria de Marcha, dirigida por Javier Emiliany Mendoza Casarrubias, interpretó, a lo largo de una hora y media, memorables villancicos nacionales e internacionales, tales como “Campana sobre campana”, “Jingle bells”, “El cascanueces”, “Los peces en el río” y “Arre borriquito”.



Zarza Delgado comentó que al realizar estas actividades, la Máxima Casa de Estudios mexiquense impulsa la actividad artística de las y los universitarios, brindando un espacio de expresión y cultura que comparte el talento auriverde con la sociedad mexiquense.



Asimismo, la rectora expresó sus buenos deseos y deseó felices fiestas a la comunidad verde y oro de Tenancingo, pues el compromiso que tiene con la institución es reflejo del gran espíritu universitario que permanece y se fortalece para bien de todas y todos.



El contingente es dirigido desde su fundación por Mendoza Casarrubias y en la actualidad está integrado por 120 estudiantes universitarios, 160 alegorías, ocho maestros de música que atienden flautas, clarinetes, trompetas, saxofones, trombones, tuba, saxor, metalófono y percusiones, así como tres maestras de alegorías divididas en secciones de bastones, pompones, listones y banderas.



Además, la Banda Universitaria de Marcha se ha presentado en diversos escenarios del Estado de México, participando en encuentros de bandas, desfiles cívicos, carnavales y justas deportivas de variadas disciplinas, mientras que a nivel nacional ha acompañado musicalmente a los distintos equipos deportivos de la UAEMéx, además de innovar con diversos y exitosos flashmobs.