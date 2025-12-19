Último ajuste del año: se baja la tasa de interés al 7%: Banxico

De acuerdo con cifras oficiales, la inflación general en México repuntó a 3.8% al cierre de noviembre, mientras que la subyacente subió hasta 4.43%.

El Banco de México (Banxico) recortó un cuarto de punto los tipos de interés hasta el 7%, su decimosegundo recorte consecutivo, en un contexto de debilidad económica, inflación moderada y presiones comerciales.



Esta es la cuarta rebaja de un cuarto de 25 puntos base en lo que va de año, después de cuatro recortes consecutivos de medio punto, lo que mantiene la desaceleración en el ritmo de recortes del precio del dinero, en línea con la expectativa del mercado.



La Junta de Gobierno, con la presencia de todos sus miembros, redujo en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 7%, indicó el último anuncio de política monetaria del banco central mexicano de 2025.



La decisión ocurre luego de que la semana pasada la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos redujera, por tercera vez consecutiva, las tasas de interés en un cuarto de punto, situándola en el 3.6%, su nivel más bajo en casi tres años.



El banco central justificó que “juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello, en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario”.



De acuerdo con cifras oficiales, la inflación general en México repuntó a 3.8% al cierre de noviembre, mientras que la subyacente subió hasta 4.43%, “principalmente por un aumento en la inflación de las mercancías no alimenticias”.



Banxico detalló que las expectativas de inflación general para el cierre de 2025 se disminuyeron ligeramente, vez que subió su pronóstico de inflación general de 3.5% a 3.7% y la subyacente de 4.1% a 4.3%.



No obstante, el banco central mexicano mantiene la convergencia de la inflación general y subyacente a su meta del 3% en el tercer trimestre de 2026.



Dicho ajuste es resultado principalmente de una reducción más gradual de lo previsto en la inflación de servicios, mientras que el aumento registrado en la inflación de las mercancías tiene un impacto menor sobre la revisión de dichos pronósticos. Se continúa esperando que la inflación general converja a la meta en el tercer trimestre de 2026, detalló.



Banxico advirtió que valorará el momento de realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia, por lo que dijo estará atento a la evolución de los efectos de todos los determinantes de la inflación.