Programa ‘SinBa’ avanza para eliminar los baches en Metepec

El presidente municipal Flores Fernández señaló que se han reparado 8895 baches, superando las cifras previstas.

En el municipio de Metepec, el gobierno encabezado por el presidente municipal Fernando Flores Fernández, se lleva a cabo con diligencia la iniciativa SINBA, que busca reducir afectaciones a la circulación, además de prevenir daños a vehículos y mejorar las condiciones de seguridad vial.



Desde su inicio el pasado 3 de octubre, se ha buscado reparar en el municipio las más de 8 mil baches detectados y erradicar los problemas viales que ocasionaban los baches.



Desde entonces, los trabajos han avanzado de manera constante, buscando garantizar calles más transitables y seguras.



Hasta la fecha de hoy, el presidente municipal Flores Fernández señaló que se han reparado 8895 baches, superando las cifras previstas.



Señaló que las reparaciones se han llevado a cabo con diferentes técnicas. Entre ellas, mezcla en frío y en caliente; lo que equivale a casi 50 mil metros cuadrados de vías arregladas.



El programa contempla la utilización de técnicas especializadas para garantizar la durabilidad de las reparaciones y atender de manera eficaz los tramos más dañados.



Con este esfuerzo, se espera que los vecinos perciban mejoras significativas en la seguridad vial y en la calidad de las calles del municipio.



Mediante sus redes sociales, el edil señaló que tiene previsto que para finalizar el año, Metepec estará libre de baches.



Con la continuidad de estas acciones, el gobierno municipal busca no solo resolver los problemas inmediatos de las vialidades, además implementar un modelo de mantenimiento preventivo que evite la recurrencia de baches en el futuro.