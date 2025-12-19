Katseye conquista al público de México

-Hybe sigue manteniendo la fórmula ganadora y lo demuestra este grupo de chicas en el Metropolitan.

Katseye (girlband creada por HYBE) no es un grupo de K-pop, aunque toma de ahí su estructura: es un proyecto global, formado tras un proceso de selección y entrenamiento documentado en el reality The Debut: Dream Academy.



El objetivo de Hybe fue crear un grupo entrenado con la disciplina coreana, pero pensado para un mercado internacional, sin una sola identidad nacional dominante. Sus integrantes —Daniela Avanzini, Lara Raj, Manon Bannerman, Megan Skiendiel, Sophia Laforteza y Yoonchae Jeong— provienen de distintos países, lo que para la audiencia se volvió parte de su identidad como propuesta global.



En su llegada a México, específicamente al Teatro Metropólitan, se vio la enorme conexión con el público. Katseye abrió su presentación con temas de su repertorio que forman parte central de Soft Is Strong, el EP que cimenta su primera gira mundial.



Desde las primeras notas hasta las últimas, buena parte del público coreó el repertorio de principio a fin. Los gritos no solo surgían en los coros, sino también al escuchar frases familiares de las canciones.



Las integrantes tomaron el micrófono, y sus palabras reforzaron la dinámica con el público. “Gracias, México por todo el amor siempre”, expresó Daniela.



El método HYBE se nota en la ejecución. Las coreografías son precisas, sin margen para la improvisación, con movimientos que priorizan lo visual desde cualquier punto del teatro. No hay pasos sueltos ni desplazamientos accidentales. Todo está entrenado para sostener la atención durante bloques largos para que la energía de su gente, en su mayoría joven, nunca se apague.



Katseye llegó a México quizá como una prueba, pero se marchó como una realidad: un grupo nuevo que ya activó emociones desbordadas entre jóvenes que no se detienen.