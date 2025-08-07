Anuncian en Tlaxcala la realización de la Feria de Ferias, una de las más importantes de México

-El evento se realizará del 23 de octubre al 17 de noviembre y contará como más de 400 actividades culturales, artísticas y gastronómicas y la mayoría serán gratuitas

Fue presentando por el gobierno de Tlaxcala el programa oficial de la Feria de Ferias 2025, que se llevará a cabo del jueves 23 de octubre al lunes 17 de noviembre, con más de 400 actividades culturales, artísticas y gastronómicas, de las cuales el 96 por ciento serán gratuitas, en un entorno seguro, familiar y lleno de tradición.



La Feria de Ferias se consolida como una de las cinco mejores del país con una programación que incluye actividades culturales, gastronómicas, recreativas, deportivas y comerciales.



La cartelera fue presentada por la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, y la secretaria de turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, quienes detallaron que la Feria de Ferias tendrá su sede en el centro expositor “Adolfo López Mateos, y que generará más de 6 mil empleos y una derrama económica estimada en 160 millones de pesos, además contará con la participación de más de 600 expositores y una zona exclusiva para 120 artesanos.



La entrada general será de 10 pesos, pero menores y personas con credencial del Inapam entrarán gratis.



Se contará con espectáculos para toda la familia, festivales gastronómicos, muestras de danza y música tradicional, así como conciertos gratuitos en el Teatro del Pueblo y una variada cartelera en el Palenque.



La edición 2025 coincide con el 62 aniversario de la feria y el 500 aniversario de la ciudad de Tlaxcala.



Cuéllar Cisnero señaló que “la Feria de Tlaxcala sí existe, y es un imperdible. Está catalogada como una de las mejores de México porque resguarda la esencia de la cultura de nuestro país. Aquí, podrán vivir folclore, gastronomía y tradiciones durante casi un mes completo”.