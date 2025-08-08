Ecobici registra hasta 25 mil viajes en horas pico

-El 67 % de usuarios activos utilizan la bici para llegar al trabajo o a centros de estudio.

Miles de personas han elegido moverse con libertad y eficiencia sobre dos ruedas a través del Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública ECOBICI de la Ciudad de México, que con más de 9 mil 300 unidades y 689 cicloestaciones, registra sus periodos de mayor actividad de 07:00 a 10:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, siendo una importante alternativa de viaje durante los picos de movilidad laboral, estudiantil y recreativa en la capital.



En estas franjas horarias, el sistema puede llegar a registrar más de 25 mil usos diarios, con una mayor cantidad de viajes iniciados en estaciones que se localizan en zonas como Buenavista, Chapultepec, Sevilla, Insurgentes y Juárez, mientras que en San Cosme, Patriotismo y nuevamente Buenavista se contabiliza la mayor cantidad de trayectos concluidos.



La correcta operación de ECOBICI y su elección por parte de las personas usuarias durante las horas pico no sería posible sin un balanceo estratégico, actividad que permite redistribuir bicicletas entre cicloestaciones llenas o vacías, con lo que se garantiza el servicio continuo. Esta acción es realizada mediante un monitoreo en tiempo real, obteniendo así una disponibilidad del 94% del sistema.



Es importante destacar que aunque este sistema recibe la confianza y aceptación de diferentes extractos sociales, el 67% de los usuarios activos utilizan la bici para llegar al trabajo o a centros de estudio. Además, de forma general el tiempo promedio por viaje es de 17 minutos, con una mayor demanda de uso los días martes y jueves.



Aunque la media esperada en sistemas de bicicleta compartida similares es de 4 a 5 viajes por bici, ECOBICI registra entre 9 y 10 trayectos diarios por unidad. Este alto uso no solo refleja su éxito en la ciudad, sino también es muestra de los grandes esfuerzos por ofrecer un mantenimiento constante.



De igual forma, los trayectos en ECOBICI reflejan el cambio cultural hacia una movilidad más sustentable en la ciudad, con un sistema de transporte que, de 2022 a la fecha, ha permitido evitar un estimado de 3 mil 200 toneladas de contaminantes de CO, lo que equivale a plantar más de 157 mil árboles urbanos.



El análisis de las horas pico no solo revela patrones de uso, también demuestra que la bicicleta compartida es parte esencial del ecosistema de movilidad capitalino. Su crecimiento ha sido clave para descongestionar otros modos de transporte, mejorar la calidad del aire y fomentar una cultura ciclista activa y responsable.