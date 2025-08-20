Inicia la UAEMéx censos de laboratorios en la Facultad de Ciencias Agrícolas

Este diagnóstico permitirá identificar con precisión las necesidades de infraestructura y equipamiento.

Encabezó la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, un recorrido por la Facultad de Ciencias Agrícolas, donde estuvo acompañada de integrantes de su gabinete universitario, con el propósito de atender de manera directa las necesidades de este espacio académico.



Durante esta supervisión, recorrieron los salones de clase, además del Taller Agroindustrial, la Sala de Lectura, el edificio de Posgrado y laboratorios especializados en Inocuidad, Edafología, Botánica, Microbiología y Biotecnología Vegetal. Asimismo, también recorrieron el vivero, la aduana y los invernaderos de la facultad.



La rectora hizó un llamado a cada uno de los responsables de las áreas de elaborar un listado de materiales y equipos indispensables para iniciar procesos de adquisición. Con esta medida, la institución busca fortalecer las condiciones de enseñanza, investigación y formación profesional de las y los estudiantes.



Anunció Zarza Delgado que se pondrá en marcha un censo general de laboratorios en toda la universidad. Este diagnóstico permitirá identificar con precisión las necesidades de infraestructura y equipamiento, garantizando su atención prioritaria.



Además subrayó que la administración que encabeza se caracteriza por ser una rectoría de territorio, no de escritorio.



Destacó que escuchar de primera mano a la comunidad académica permite dar respuesta con acciones concretas que favorecen la calidad educativa.



Con estas acciones, la UAEMéx busca reafirmar su compromiso con la excelencia académica y el desarrollo integral de su comunidad universitaria.



