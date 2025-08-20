Entrega Clara Brugada videocámaras y tótems, convirtiendo a la CDMX en la ciudad más videovigilada de América

-Con esta incorporación tecnológica, la Ciudad de México tendrá más de 113 mil videocámaras instaladas a lo largo y ancho de su territorio

Con una inversión de más 355 millones de pesos, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó esta mañana el arranque de la instalación de 30 mil 400 nuevas cámaras de videovigilancia y 15 mil 200 nuevos tótems del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), como parte del programa Ojos que te Cuidan.



Desde las instalaciones del C5, en la alcaldía Venustiano Carranza, la mandataria capitalina aseguró que con estos nuevos instrumentos digitales se fortalece la estrategia de seguridad y garantiza que la población tenga oportunidad de auxilio inmediato ante cualquier emergencia, además de incidir positivamente en la percepción de seguridad y ser una herramienta fundamental contra la impunidad.



Indicó que las 30 mil nuevas videocámaras, que representan una inversión de 345 millones 681 mil pesos, correspondientes a una primera adquisición, serán colocadas en los espacios públicos de las 16 alcaldías, priorizando territorios de la periferia y zonas alejadas del centro de la ciudad; asimismo, anunció una segunda entrega de estos equipos para fortalecer la vigilancia en el Metro.



Brugada Molina destacó que con esta nueva adquisición de cámaras, la Ciudad de México tendrá un total de 113 mil 814 videocámaras, lo que la posiciona como la ciudad más videovigilada del continente americano, con el doble de dispositivos que tiene la ciudad de Nueva York y el triple de Chicago, Estados Unidos, o Río de Janeiro, Brasil.



En ese sentido, hizo una invitación a las y los capitalinos para que se sumen al programa Ojos que te Cuidan y aporten sus imágenes de cámaras particulares –cuando sea necesario– para fortalecer la seguridad y prevenir el delito en la ciudad.



Durante su intervención, el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, comentó que cada tótem tendrá dos cámaras de última generación, una es fija y la otra movible con la tecnología para realizar distintos movimientos como paneos de izquierda a derecha, en vertical, además de hacer zoom para acercar o alejar la imagen que se requiera analizar.



Guerrero Chiprés destacó el esfuerzo hecho para convertir a la capital del país en una de las ciudades más videovigiladas, ya que en 2018 se contaba con 15 mil videocámaras; en 2019, 43 mil, y en 2022, más de 49 mil videocámaras.



La entrega de videocámaras contó con la presencia del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho; de la fiscal General de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján, y del coordinador del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, Manuel Oropeza Morales.