Hoy no es un día para felicitar, sino para la igualdad: AMLO

El presidente insiste que las vallas metálicas afuera de Palacio Nacional son para evitar la violencia y cuidar a las mujeres.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Día Internacional de la Mujer no es para felicitar, sino para refrendar el compromiso por la igualdad y recordar a las mujeres que lucharon en las grandes transformaciones de México.

“Se conmemora un aniversario más del día dedicado a las mujeres, pero sobre todo a la lucha de las mujeres por la igualdad. No es para felicitar, sino para refrendar el compromiso de todos en favor de la igualdad de las mujeres, recordar a las mujeres que han luchado en otros tiempos para garantizar el derecho a la igualdad”, señaló en conferencia.

Afirmó que en la conmemoración el Día Internacional de la Mujer su gobierno refrenda el compromiso en favor de la igualdad de este grupo de la población, porque no es un día para felicitar.

“No es para felicitar, sino para refrendar el compromiso de todos en favor de la igualdad de las mujeres, recordar a las mujeres que han luchado en otros tiempos para garantizar el derecho a la igualdad, mujeres de todas las clases sociales, de todas las culturas, de todas las regiones de nuestro país”, dijo.

Antes de iniciar su conferencia de prensa, ante las mujeres de todo su gabinete, deportistas y defensoras de derechos civiles, el titular del Ejecutivo destacó que su gobierno está en favor de la igualdad y que se garantice todos los derechos de las mujeres y que no se opone al movimiento feminista.

Reiteró que las vallas metálicas afuera de Palacio Nacional son para evitar la violencia y cuidar a las mujeres, incluso a las que se manifiestan de forma violenta, por lo que llamó a manifestase sin usar bombas molotov o usar martillos.

“Ya rompimos el pacto, pero el pacto que había con la oligarquía y por eso (sus adversarios) están molestos”.

Advirtió que los conservadores quieren cooptar el movimiento feminista con gente que nunca ha defendido a las mujeres, es cosa de preguntarnos ?cuando se dio la violación de la señora Ernestina Ascencio – violada por elementos del Ejército en Zongolica, Veracruz – qué se dijo de eso? ¿Qué pasaba desde antes con las muertas de Juárez ? Que hacían los medios silencio cómplice”.

Destacó que, a diferencia de las administraciones del pasado, en su gobierno, una mujer está al frente de la Secretaría de Gobernación con Olga Sánchez Cordero, al igual que en la Secretaría de Seguridad con Rosa Icela Rodríguez.