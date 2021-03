DE ODIO, TRANSFOBIA Y POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Por Luisa De Mercan

Por Luisa De Mercan

Hay muchas formas de ejercer violencia contra la mujer y, quizá, la “transfobia” sea una de las más infamantes.

Este término hace referencia a las actitudes y acciones que expresan odio, intolerancia o menosprecio hacia la diversidad de maneras en las que el género y el sexo biológico se relacionan, en específico hacia las personas transgénero.

La identidad de género, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), guarda relación con las categorías del sexo biológico (hombre y mujer), aunque no se corresponde forzosamente con ellas; es decir, la identidad sexual es la conciencia psicológica o sensación de ser hombre o ser mujer, y no siempre corresponde a la anatomía sexual del individuo.

El concepto de mujer nos encasilla y, cuando hablamos de una persona, ya estamos diciendo que es un ser humano, que tiene un género específico, sí, pero lo más valioso de ese ser es que es un ser vivo.

En este sentido, la gente trans suele responder que ser mujer es un sentir, y el ser mujer no está en el cuerpo.

Por desgracia, no solo en la política, sino en todos lados usan a las mujeres para hacer escándalo o promoción, a nadie le interesaba Miss Universo hasta que apareció una mujer trans; a nadie le interesa el deporte femenil hasta que sale una mujer trans y sucede lo mismo en la política, donde ahora hay postulaciones, en lo es un avance, sin duda.

Acerca de las personas que se reconocen como feministas, pero excluyen o hacen alusión negativa a las mujeres transgénero, así como la importancia de separar la “feminidad frágil” del feminismo, lo que es necesario separar del feminismo son los esfuerzos de exclusión.

Los esfuerzos de diversidad no pueden existir, si hay exclusión inherente porque puedes tolerar todo, menos la intolerancia, ya que cuando hablamos de la diversidad nos enseñaron a hablar de la inclusión, pero el verdadero esfuerzo es que hay que excluir a quien excluye.

La diversidad es un proceso cultural y las mujeres tienen una cultura, las mujeres trans otra cultura, al igual que las mujeres asiáticas, y los procesos sanos de cultura piden que exista un intercambio cultural.

En este sentido, los procesos de exclusión muchas veces vienen de feminidad frágil, pero ahora se exhiben con la gente trans; sin embargo, las mujeres que llevan posiciones más radicales y usan el feminismo para justificarlo, también son bifóbicas y panfóbicas, porque dicen que no puede haber falos en el feminismo y, por consecuencia, una mujer bisexual, pansexual o heterosexual no podría ser feminista.

Ello deja en claro que, muchas veces, además de ser excluyentes, son racistas y no quieren hablar de interseccionalidad, lo que vuelve muy tóxico todo este ámbito.