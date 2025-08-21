1 DE CADA 4 NIÑAS ES VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL: ONG

Se anunció que se lanzará un catálogo gratuito de recursos pedagógicos, didácticos y de capacitación dirigido a directivos, docentes, familias y cuidadores.

De manera alarmante la cifras recabadas han revelado que en México una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños ha sido víctima de violencia sexual, en el 85% de los casos el agresor es alguien cercano a la víctima, esto de acuerdo a Organizaciones de la Sociedad Civil.



Las diversas ONG anunciaron el lanzamiento de un catálogo gratuito de recursos pedagógicos, didácticos y de capacitación dirigido a directivos, docentes, familias y cuidadores, con el objetivo de reforzar la jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil, programada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el próximo 8 de septiembre en escuelas de todo el país.



Entre los datos que dieron a conocer las ONG se encuentran que cada día se abren 98 carpetas de investigación por violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.



Además informaron que entre 2019 y 2023, al menos 9,822 menores requirieron atención médica por violencia sexual; lo que traduce 27 agresiones por día en promedio.



La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) ha documentado casos de agresiones sexuales graves en preescolares públicos y privados: hasta junio de 2024 se habían registrado 27 casos en 12 estados; de 2012 a 2023 se contabilizaron 3,534 casos de violencia sexual cometida por personal escolar, es decir, un caso diario en las aulas mexicanas.



Valeria González, especialista de la red Alumbra apuntó que se habla de niñas y niños muy pequeños, muchos de ellos entre 5 y 9 años, que no tienen herramientas para identificar lo que les ocurre. Subrayó además que 7 de cada 10 agresores son familiares, lo que dificulta aún más la denuncia y la detección.



González resaltó la importancia del sector educativo como espacio de detección temprana, pero también la necesidad de fortalecer las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, creadas para acompañar a víctimas en procesos de denuncia y restitución de derechos.



“Muchas veces el personal educativo desconoce cómo actuar; no les corresponde investigar, pero sí activar protocolos y dar aviso inmediato a las autoridades competentes”, explicó.



Organizaciones como Alumbra, Fundación Freedom, Guardianes, ODI, Te Protejo México y Unión Mujer, entre otras, elaboraron un catálogo gratuito que busca dotar a las comunidades educativas de herramientas prácticas y efectivas.



El material incluye: Programa Lobo, para educación sexual integral y resolución pacífica de conflictos; manual de prevención de abuso sexual infantil; manual de civismo y cultura digital; herramientas lúdicas para docentes, familias y estudiantes, Programa Escáner, especializado en educación sexual, comunicación asertiva y escucha activa para padres y cuidadores, y guías para el manejo seguro de redes sociales; el cual está disponible de forma gratuita en línea.