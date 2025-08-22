Reactivará la UAEMéx la Dirección de TIC tras acuerdos con estudiantes

Se busca mejorar la gratuidad educativa y fortalecer la participación estudiantil en la universidad.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y representantes de la asamblea general del movimiento universitario tras la mesa de diálogo que sostuvieron la rectora Patricia Zarza Delgado y estudiantes, se logró un diálogo enfocado en temas centrales para la comunidad estudiantil, como la gratuidad educativa y la rendición de cuentas.



La rectora, Patricia Zarza, acompañada de su gabinete, reiteró el compromiso institucional de garantizar excelencia académica y fortalecer la transparencia mediante esquemas de participación estudiantil.



Fue durante la sesión, donde estudiantes plantearon avanzar hacia la gratuidad, entendida como la eliminación progresiva de pagos por servicios. La administración universitaria precisó que esta medida requiere un diagnóstico integral de la situación financiera, a fin de diseñar un plan gradual y sostenible.



Durante la plática se solicitó que no haya incrementos en las cuotas del próximo semestre y que se refuercen los mecanismos de control del gasto público.



En respuesta, la UAEMéx se comprometió a realizar ejercicios participativos de transparencia que sirvan de puente directo con la comunidad estudiantil.



La asamblea estudiantil autorizó el acceso a la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación (DTIC), que será reactivada hoy 22 de agosto a partir de las 10:00 horas. El acuerdo incluye garantizar información accesible y establecer una mesa de trabajo con la Secretaría de Identidad y Cultura para proyectos relacionados con la Casa del Estudiante.



Respecto a la petición de reducir cuotas de inscripción, la autoridad universitaria señaló que no es posible definir porcentajes sin contar previamente con el diagnóstico financiero.



Concluyó está reunión con la firma formal de los acuerdos, lo que permitirá dar certeza y seguimiento a cada acción derivada. Tanto autoridades como estudiantes reconocieron que el diálogo abierto representa una oportunidad histórica para consolidar la transparencia, fortalecer la unidad universitaria y reafirmar el carácter público y social de la UAEMéx.



Con la reactivación de la DTIC y la instalación de mesas de trabajo, la UAEMéx y el movimiento estudiantil dieron un paso importante hacia la construcción de acuerdos sostenibles. La institución reiteró que continuará generando espacios de encuentro para escuchar todas las voces y consolidar una universidad más justa, equitativa y solidaria.