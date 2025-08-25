Sufre México por lluvias extremas y calor sofocante: SMN

Se esperan lluvias intensas en el noroeste del país y temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora.

Informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que una zona de baja presión en el Océano Pacífico, asociada con la onda tropical número 24, incrementó a 60% su probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y a 80% en siete días.



La Conagua señaló que el sistema se localiza aproximadamente a 520 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora. Esta zona, de acuerdo al pronóstico, podría evolucionar a ciclón tropical en los próximos días.



Sin embargo estas lluvias intensas y calor extremo marcarán el clima en gran parte del país. Será durante un periodo de 48 horas, donde el monzón mexicano y diversos sistemas meteorológicos afectarán gran parte del territorio nacional, provocando lluvias intensas, tormentas eléctricas, oleaje elevado y temperaturas extremas, informó el SMN.



Este monzón mexicano en interacción con una baja presión en altura que se moverá sobre Sinaloa y Durango, generará lluvias intensas en Durango, Sinaloa y Nayarit; muy fuertes en Sonora; así como lluvias fuertes en Baja California, Baja California Sur y Chihuahua, todas acompañadas de descargas eléctricas.



Mientras que en el noreste, norte y centro del país, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica provocarán lluvias fuertes a muy fuertes, granizadas y actividad eléctrica, especialmente en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y el centro del país. La onda tropical número 24 y una zona de baja presión con potencial ciclónico reforzarán las lluvias en Jalisco.



En el sureste mexicano, otro canal de baja presión y la onda tropical número 25, que cruzará el golfo de Tehuantepec, generarán lluvias fuertes a muy fuertes en la región y en la península de Yucatán.



A pesar de las lluvias, continuará el ambiente muy caluroso en el norte, occidente, golfo de México y península de Yucatán, con temperaturas superiores a los 45 °C en Baja California y Sonora. Se prevé que la actual onda de calor termine este domingo en Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.