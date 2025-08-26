Inauguran GEM e Isaac Montoya Centro LIBRE Naucalpan

-En pocos meses, los 37 Centros LIBRE han brindado talleres de empoderamiento a más de 5 mil 800 mujeres y cursos de capacitación a más de 8 mil.

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, inauguró junto con Citlalli Hernández Mora, Secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, y Mónica Chávez Durán, Secretaria de las Mujeres del Estado de México, el primer Centro LIBRE en Naucalpan.



Durante el evento, Montoya Márquez señaló que es un espacio comunitario donde se brinda atención integral y de servicios especializados para mujeres, con la firme convicción de empoderarlas y garantizarles una vida libre de violencia.



Mencionó que este centro no es solo un inmueble, es un símbolo de esperanza y transformación. En este Centro LIBRE las mujeres encontrarán un respaldo jurídico, psicológico, educativo y social; es decir un lugar donde puedan sentirse acompañadas y protegidas.



Montoya Márquez afirmó que en Naucalpan mediante el Instituto de las Mujeres Naucalpenses (IMNIS), se refrenda el compromiso de fortalecer las políticas de igualdad y construir un municipio más justo y seguro a favor de las mujeres, visión que compartimos con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.



Y es que a pocos meses de su puesta en marcha, los Centros LIBRE del Estado de México se han consolidado como un espacio de apoyo fundamental.



En este tiempo, han acompañado a 1805 mujeres víctimas de violencia en su proceso de reconstrucción de vida, informó la Secretaria de las Mujeres, Mónica Chávez Durán, al inaugurar el Centro LIBRE en Naucalpan.



También se han impartido talleres de empoderamiento a 5833 mujeres y cursos de capacitación a más de 8 mil, lo que convierte a estos centros en un pilar de respaldo en la entidad.



Chávez Durán subrayó que estos resultados son fruto de la instrucción de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien ha establecido que la atención a las mujeres debe trabajarse de manera coordinada y transversal.



Este esfuerzo ha sido posible gracias a la suma de voluntades entre los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de distintas secretarías.



Durante el evento, la Secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora, reiteró que los Centros LIBRE forman parte de una política nacional para garantizar el pleno acceso a los derechos de las mujeres. Recordó que su nombre sintetiza la misión: Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes comunitarias y Emancipación.