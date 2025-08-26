SCJN tendrá para operar más de 300 millones de pesos

Entre el 2 de enero 2023 y hasta junio pasado se habían generado ahorros a través de los programas implementados.

La SCJN había ejercido o comprometido, hasta junio pasado, 4,859.9 millones de pesos, equivalente al 92.8% del presupuesto para el año en curso, lo que dejaría a la nueva conformación del máximo tribunal del país el 7.2% de los recursos por ejercer, que equivalen a más de 300 millones de pesos para operar, indican datos del informe de gestión 2023-2025, de la todavía ministra presidenta Norma Piña.



El gasto autorizado inicialmente fue de 5,208.6 millones de pesos, pero tras modificaciones ascendió a 5,234.9 millones, de los cuales se han gastado o están comprometidos 4,859.9 millones, lo que deja un disponible de 375 millones.



En gasto, el mayor rubro ha correspondido a servicios personales, que concentraron 4,470.4 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 4,201.6 millones, lo que deja por ejercer 268.8 millones.



En materiales y suministros se gastaron 41.2 millones lo que deja por ejercer 15.6 millones; en servicios generales, 613 millones con un disponible de 84.9 millones; transferencia y asignaciones, subsidios y otras ayudas estaban comprometidos tres millones con un remanente de 3.8 millones por usar.



En el apartado de inversión, los montos ejercidos fueron de 1.1 millones con un pendiente por ejercer de 1.9 millones de pesos.



Según el informe de gestión de Piña, entre el 2 de enero 2023 y hasta junio pasado se habían generado ahorros a través de los programas implementados.



Este 2025, hasta junio pasado, se informó que se habían implementado ahorros por 36.2 millones de pesos de una meta de 41.6 millones.