“¿Tú estás muerta?”: la indignante pregunta de un alumno del IPN a una estudiante

Durante una clase en línea del Instituto Politécnico Nacional (IPN), una alumna explicó el término “feminicidio” después de que su profesor lo minimizara, lo que generó indignación en redes sociales.

La clase correspondía a la materia de Política del Crecimiento y Desarrollo Económico de la Escuela Superior de Economía del IPN. El académico aseguró que el índice de hombres asesinados era mucho mayor al de las mujeres. En seguida, la estudiante explicó que algunas muertes de mujeres son denominadas “feminicidio” debido a que se trata de crímenes de odio por el simple hecho de pertenecer a ese género.

“En realidad, en el planeta hay más muertes de hombres que de mujeres”, aseguró el profesor durante la clase virtual.

“Sí, pero a los hombres los matan no por el hecho de ser hombres. En realidad ellos se matan por temas de violencia. Y a las mujeres sí las matan por ser mujeres. Las matan por no acceder a lo que quieren los hombres y es ahí la gran diferencia”, explicó la estudiante.

Luego de esa respuesta, uno de los compañeros presentes en la sesión encendió su micrófono y le cuestionó: “¿Tú estás muerta, compañera?”. De inmediato otro de los alumnos pidió turno para participar y criticó el cuestionamiento, defendiendo la postura de la joven.

“Yo coincido con la compañera, realmente el contexto en el que mueren y otros es totalmente diferente. De hecho como dice el profesor. Hablando en términos generales absolutos, hay más muertes de hombres que de mujeres, pero el contexto es totalmente diferente. Las diferencias son radicales. Y compañero, perdón, pero tu comentario sí está muy imbécil eh”, refirió el estudiante que se mostró en contra de la interrupción.

Casi al terminar la clase, otro compañero pidió que el que había realizado el comentario en contra de la compañera diera la cara. Un instante después se escuchó: “sólo para argumentar, aquí estoy no me escondo”, contestó el alumno que había preguntado a la alumna si estaba muerta.

A través de redes sociales, la alumna expuso el caso y subió los fragmentos de la clase en donde se escucha todo lo anterior, así como la foto del perfil del estudiante que hizo el comentario inoportuno.

“Cómo ven a este que dice que porque si no estoy muerta. Eso sólo deja a la vista qué tan cerca estamos de violentadores en las clases. YA NO MÁS VIOLENTADORES”, escribió en la descripción de los videos adjuntos.

Todos los comentarios que derivaron causaron indignación, pidiendo que se hiciera viral el caso, así como el nombre del estudiante que hizo el brusco comentario.

Cabe mencionar que este caso no es el único que ha salido a la luz de profesores misóginos o acosadores. Las clases en línea han favorecido para que cada vez salgan a flote momentos que evidencian la violencia o distintas formas de discriminación, de todo tipo de instituciones y grados escolares.

El último caso sonado antes de este fue el pasado 9 de marzo, cuando un profesor fue exhibido en redes sociales luego de quejarse de que las mujeres faltaran por el Día Internacional de la Mujer, pues dijo que esto era un acto discriminatorio.

¿Cuándo es el día de los hombres?, ¿cuándo tienen derecho a faltar sin que se les ponga falta?, ¿Dónde está la equidad?

Uno de los estudiantes le respondió: “Internacionalmente es el 19 de noviembre”

El maestro continuó con el tema:

¿Y nos van a dar chance ese día de faltar, ir a echar desmadre, vomitar y ponernos briagos? ¿Y entonces (ellas) por qué pueden faltar?, a mí me parece discriminatorio. Nos están viendo como gatos de bajo pelaje. Pues entonces no les pasen la tarea, para que (ellas) no la hagan”, expresó.

Luego de que se hicieran virales tales comentarios, la Universidad Panamericana se pronunció al respecto al señalar que se activaron los protocolos correspondientes. El profesor reconoció su error y presentó su renuncia aceptada de manera inmediata por la institución.