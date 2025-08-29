En México tasa de desempleo en julio llegó a 2.8%

El desempleo fue menor al índice del 2.9 % del mismo mes de 2024.

La tasa de desempleo en México llegó en julio pasado al 2.8 % de la población económicamente activa (PEA), informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



El desempleo fue menor al índice del 2.9 % del mismo mes de 2024, aunque mayor al de 2.7 % de junio pasado, precisó el organismo autónomo en su reporte.



Mientras que la población desocupada fue de 1.7 millones de personas y la tasa de desocupación (TD), de 2.7 % de la PEA. Respecto a julio de 2024, la población desocupada decreció en 85,000 personas y la TD fue menor en 0.2 puntos porcentuales, detalló el Inegi.



La PEA del séptimo mes del año llegó a 62.5 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 60.2 % y una población activa superior en 390,000 personas a la de julio de 2024.



De la PEA, 60.8 millones de personas estuvieron ocupadas durante julio, 475,000 más que en el mismo mes de un año antes.



Las personas subocupadas, es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fueron 4.5 millones, el 7.3 % de la población ocupada, misma cantidad que en junio de 2024.



Los trabajadores informales en julio totalizaron 34.1 millones, lo que aumentó la tasa de informalidad al 56.1%.



La población ocupada por sector de actividad se distribuyó con 44.1 % del total en servicios, en comercio 19.7 %, en manufacturas el 16 %; en actividades agropecuarias 11 % y en construcción 7.8 %.