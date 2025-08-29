SALE NOROÑA Y ENTRA CASTILLO

La senadora Laura Itzel Castillo Juárez será la nueva presidenta del Senado, prometiendo una presidencia con compromiso e institucionalidad.

De manera unánime, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República eligió a la senadora Laura Itzel Castillo Juárez para presidir la Mesa Directiva, lo que, de acuerdo a la bancada, reafirma su compromiso con el liderazgo femenino y la consolidación de la “Cuarta Transformación”.



Esta decisión se tomó al inicio de la plenaria. La propuesta fue presentada por el senador Cuauhtémoc Ochoa, quien elogió el trabajo de Castillo Juárez como sólido y reconocido, asegurando que su experiencia le permitirá guiar con dignidad los trabajos legislativos.



Pero a parte de la elección de Castillo Juárez, la bancada morenista definió por unanimidad a las demás integrantes de la Mesa Directiva: Verónica Camino Farjat como vicepresidenta, Mariela Gutiérrez Escalante como secretaria y María Martina Kantún Can como secretaria.



La senadora Castillo Juárez agradeció la confianza y prometió ejercer su presidencia con compromiso e institucionalidad, sin renunciar a sus principios.



“Tenemos que seguir avanzando para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, hacia la constitución del Estado Constitucional del Bienestar”, afirmó, asegurando que no fallará a su bancada.



La senadora también aprovechó para manifestar su solidaridad con el legislador Gerardo Fernández Noroña, tras las agresiones que ha sufrido. Subrayó que la bancada de Morena se mantendrá firme frente a lo que describió como embates de la derecha”



Concluyó su intervención recordando que el 1 de septiembre se llevará a cabo un evento “fundamental para México” con la toma de protesta del nuevo Poder Judicial, cerrando su discurso con un lema de las marchas: “firmes ante lo que venga”.



Fue el pasado 1 de julio cuando el senador Gerardo Fernández Noroña informó que sería su última sesión que presidirá como presidente de la Mesa Directiva del Senado, y que las próximas solo las haría al frente de la Comisión Permanente, terminando el próximo 31 de agosto, último día de su gestión.



El senador morenista afirmó que ha sido un privilegio presidir el Senado y agradeció a los legisladores que lo acompañaron.