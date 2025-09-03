Mara Lezama y Sergio Salomón Céspedes fortalecen servicios migratorios para proteger el turismo en Quintana Roo

-La Gobernadora destacó que se incrementará el número de Filtros Autónomos Migratorios (e-Gate) en las tres terminales aéreas de Quintana Roo para agilizar el flujo de visitantes

La gobernadora Mara Lezama Espinosa sostuvo una reunión de trabajo con el titular del Instituto Nacional de Migración (INM) Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para buscar mayores estrategias que permitan mejorar aún más los servicios migratorios que se brindan a los miles de turistas internacionales que visitan Quintana Roo.



Durante el productivo encuentro, Mara Lezama reiteró que en esta nueva forma de gobernar se prioriza la seguridad y bienestar de las y los quintanarroenses, así como de los miles de turistas y visitantes que llegan a los 12 destinos de Quintana Roo.



Explicó que al ser el turismo uno de los motores de la economía de Quintana Roo y del cual miles de familias dependen de él, es necesario brindar siempre mejores servicios tanto de migración, como de hotelería, gastronomía y seguridad a los y los turistas, a fin de que la prosperidad llegue a todos los hogares de Quintana Roo.



La Gobernadora señaló que con el apoyo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a través del Instituto Nacional de Migración, se logró reducir hasta 20 minutos el tiempo de espera de las y los turistas en el Aeropuerto Internacional de Cancún con llegada de más agentes e infraestructura.



También se abordaron temas con el titular del INM Sergio Salomón Céspedes, sobre el aumento del número de Filtros Autónomos Migratorios (e-Gate) en las tres terminales áreas de Quintana Roo; así como agilizar el procedimiento de inadmisión; facilitar los procedimientos migratorios de ingreso a México en la frontera sur para promover la entrada y estancia prolongada del visitante beliceño.